پنکی ڈرگ والی پر ڈرامہ بنانے کا اعلان کیا گیا اس موضوع پر فلم بننی چاہیے تھی عظمیٰ بخاری

پنکی ڈرگ والی پر ڈرامہ بنانے کا اعلان، فلم بنانے کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا: عظمیٰ بخاری
پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ “پنکی ڈرگ والی” سے متعلق ڈرامہ بنانے کا اعلان سامنے آیا ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس حساس اور بڑے موضوع پر ڈرامے کے بجائے فلم بننی چاہیے تھی تاکہ اسے زیادہ مؤثر انداز میں پیش کیا جا سکتا۔
عظمیٰ بخاری کے مطابق ایسے موضوعات پر سنجیدہ اور بڑے پیمانے کی پروڈکشن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ معاشرے کو اصل پیغام بہتر انداز میں پہنچ سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ فن اور میڈیا کو سماجی مسائل اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔