گرمی سے نجات کا قدرتی نسخہ؛ املی اور ادرک کا ٹھنڈا شربت صحت کا بھی محافظ

گرمیوں کے دنوں میں جسم کو ٹھنڈک اور تازگی فراہم کرنے والے مشروبات کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ ایسے موسم میں املی اور ادرک سے تیار کیا جانے والا شربت نہ صرف ذائقے کے اعتبار سے منفرد ہے بلکہ صحت کے لیے بھی متعدد فوائد رکھتا ہے۔
ماہرین کے مطابق یہ قدرتی مشروب جسم کو تروتازہ رکھنے کے ساتھ ہاضمے کو بہتر بنانے اور اینٹی آکسیڈنٹس فراہم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
دنیا کے مختلف گرم علاقوں میں املی کے مشروبات عرصہ دراز سے پسند کیے جاتے ہیں۔ املی کی قدرتی کھٹاس اور ادرک کی خوشبو و تیزی مل کر اس شربت کو ایک منفرد ذائقہ عطا کرتی ہے۔ املی میں پوٹاشیم، اینٹی آکسیڈنٹس اور مفید نباتاتی اجزا پائے جاتے ہیں، جبکہ ادرک جنجرول نامی قدرتی مرکب سے بھرپور ہوتی ہے جو نظامِ ہاضمہ کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ کم چینی والے قدرتی مشروبات پسند کرنے والوں کے لیے املی اور ادرک کا یہ شربت ایک بہترین انتخاب بن سکتا ہے۔ اسے روزمرہ معمول کا حصہ بنا کر گرمی کے اثرات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔
اس مشروب کی تیاری بھی نہایت آسان ہے اور اسے تقریباً پندرہ منٹ میں تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے تین کھانے کے چمچ بغیر بیج والی املی کو نیم گرم پانی میں تقریباً دس منٹ بھگویا جاتا ہے۔ بعد ازاں املی کو اچھی طرح مسل کر چھان لیا جاتا ہے تاکہ گودا حاصل ہو جائے۔
اس کے بعد ایک برتن میں املی کا گودا، ایک چمچ کچلا ہوا ادرک اور تین کپ پانی شامل کرکے دس سے پندرہ منٹ تک ہلکی آنچ پر پکایا جاتا ہے۔ آمیزہ تیار ہونے کے بعد اسے چھان کر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔
جب شربت ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں ایک چمچ گڑ یا شہد، آدھا چمچ بھنا ہوا زیرہ پاؤڈر، چوتھائی چمچ کالا نمک اور ایک چمچ لیموں کا رس شامل کرکے اچھی طرح مکس کیا جاتا ہے۔ آخر میں برف اور تازہ پودینے کے پتوں سے سجا کر پیش کیا جا سکتا ہے۔
ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ شربت کی غذائی افادیت بڑھانے کے لیے قدرتی اور بغیر بیج والی املی استعمال کی جائے۔ ادرک کو اچھی طرح دھو کر چھلکے سمیت کچلنے سے اس کا ذائقہ اور خوشبو بہتر انداز میں شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح لیموں کا رس اور تازہ پودینہ شامل کرنے سے وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹس کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
صحت کے ماہرین سفید چینی کے بجائے گڑ کے استعمال کو زیادہ مفید قرار دیتے ہیں، جبکہ فائبر بڑھانے کے لیے تخم ملنگا بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ شربت کو محفوظ رکھنے کے لیے شیشے کی بوتل کا استعمال بہتر رہتا ہے، جبکہ اسے برف کے کیوب کی صورت میں جما کر بعد میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
ماہرین کے مطابق املی اور ادرک کا یہ قدرتی مشروب گرمی کے موسم میں پیاس بجھانے کے ساتھ جسم کو توانائی اور تازگی بھی فراہم کرتا ہے، تاہم ہر غذا اور مشروب کی طرح اس کا استعمال بھی اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے۔ مناسب مقدار میں پانی، متوازن غذا اور ایسے قدرتی مشروبات گرمیوں میں صحت برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔