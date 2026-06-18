اسرائیلی وزیر خارجہ: یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف سے تمام رابطے ختم کر دیے جائیں گے

اسرائیلی وزیر خارجہ کا یورپی یونین کی سربراہ خارجہ پالیسی سے تمام روابط منقطع کرنے کا اعلان
اسرائیلی وزیر خارجہ گیدون سار (Gideon Saar) نے جمعرات کے روز یورپی یونین (EU) کی خارجہ امور اور سلامتی پالیسی کی سربراہ کاجا کالس (Kaja Kallas) کے ساتھ تمام تر روابط منقطع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا یہ فیصلہ کاجا کالس کے اس مبینہ بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے اسرائیل کا موازنہ ماضی کے نسل پرست جنوبی افریقا (اپارتھائیڈ دور) سے کیا تھا۔
تفمبینہ بیان کا پس منظر: رپورٹس کے مطابق، یورپی میڈیا ویب سائٹ ‘Euractiv’ نے دعویٰ کیا تھا کہ کاجا کالس نے پچھلے مہینے میکسیکو سٹی کے دورے کے دوران ایک بند کمرہ اور خفیہ اجلاس میں مبینہ طور پر اسرائیل کے فلسطینیوں کے ساتھ سلوک کا موازنہ جنوبی افریقا کے نسل پرست اپارتھائیڈ دور سے کیا تھا۔
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اسرائیلی وزیر خارجہ کا مؤقف: گیدون سار نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک بیان میں کاجا کالس پر اسرائیل کے خلاف متعصبانہ رویہ اپنانے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی سفارت کار نے تاحال اس رپورٹ پر نہ تو کوئی تردید جاری کی ہے، نہ اس کی وضاحت کی ہے اور نہ ہی اس کا جواب دیا ہے۔
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روابط کی بحالی کی شرط: گیدون سار کا کہنا ہے کہ بطور وزیر خارجہ ان کے پاس کاجا کالس سے تمام تعلقات توڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا اور یہ روابط اس وقت تک معطل رہیں گے جب تک وہ دنیا کی واحد یہودی ریاست کے خلاف دیے گئے اس سنگین بیان کو واپس نہیں لے لیتیں۔
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یورپی یونین کا جواب: دوسری جانب کاجا کالس نے اس معاملے پر براہِ راست تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے، تاہم ان کی جانب سے یہ پیغام سامنے آیا ہے کہ یورپی یونین مذاکرات پر یقین رکھتی ہے اور اسرائیل کے ساتھ تعمیری تعلقات برقرار رکھنے کے عزم پر قائم ہے۔