اقوام متحدہ: امریکہ اور ایران کے ساتھ عملی اقدامات طے کرنے کا وقت آ گیا ہے
اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی پیش رفت کے بعد اب عملی اقدامات طے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ دونوں ممالک کو جوہری معائنوں، تکنیکی تعاون اور اعتماد سازی کے اقدامات پر فوری پیش رفت کرنی چاہیے تاکہ معاہدے پر مؤثر انداز میں عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ سفارتی کوششوں کے تسلسل سے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن و استحکام کے فروغ میں مدد مل سکتی ہے