اقوام متحدہ: امریکہ اور ایران کے ساتھ عملی اقدامات طے کرنے کا وقت آ گیا ہے
اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے کے سربراہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ مفاہمتی پیش رفت کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب دونوں ممالک کے ساتھ عملی اور تکنیکی اقدامات طے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معاہدے پر مؤثر عمل درآمد، جوہری نگرانی، معائنوں اور باہمی اعتماد کی بحالی کے لیے تفصیلی مذاکرات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اس سفارتی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے تعاون کرے