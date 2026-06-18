آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کو اب ایران کو فیس ادا کرنا ہوگی

تہران: ایران نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی اور کارگو بحری جہازوں سے آئندہ فیس وصول کی جائے گی۔ ایرانی حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد اہم عالمی بحری گزرگاہ کی نگرانی، سیکیورٹی انتظامات اور نیویگیشن سے متعلق اخراجات کو پورا کرنا ہے۔
رپورٹس کے مطابق نئی پالیسی کے تحت آبنائے ہرمز استعمال کرنے والی بین الاقوامی شپنگ کمپنیوں اور بحری جہازوں کو مقررہ چارجز ادا کرنا ہوں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ فیس کا طریقہ کار، شرح اور نفاذ کی تاریخ سے متعلق مزید تفصیلات جلد جاری کی جائیں گی۔
آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں سے عالمی سطح پر خام تیل اور قدرتی گیس کی بڑی مقدار سمندر کے راستے منتقل کی جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران اس فیصلے پر عمل درآمد کرتا ہے تو عالمی شپنگ اخراجات، تیل کی قیمتوں اور بین الاقوامی تجارت پر اس کے نمایاں اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
تجزیہ کاروں کے مطابق یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی کے باوجود عالمی تجارتی راستوں کی سیکیورٹی اور آزادانہ نقل و حرکت پر توجہ مرکوز ہے۔