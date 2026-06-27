اسلام آباد، کشمیر، پشاور ،لاہور میں زلزلے کے جھٹکے شدت 5.9ریکارڈ

پاکستان کے مختلف شہروں اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، پشاور اور کشمیر کے متعدد علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے باعث شہری خوفزدہ ہو کر گھروں، دفاتر اور عمارتوں سے باہر نکل آئے۔
قومی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق زلزلے کا مرکز خطے کے شمالی حصے میں تھا جبکہ اس کی گہرائی زمین کے اندر مناسب سطح پر ریکارڈ کی گئی۔
تاحال کسی بڑے جانی یا مالی نقصان کی سرکاری تصدیق سامنے نہیں آئی، تاہم متعلقہ ادارے مختلف علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں سے گریز کریں اور صرف سرکاری ذرائع سے جاری ہونے والی معلومات پر اعتماد کریں۔
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