سشمیتا سین نے والدہ کو ’ہیرو‘ قرار دے دیا، سالگرہ پر جذباتی پیغام

بالی ووڈ کی خوبرو اداکارہ سشمیتا سین نے اپنی والدہ سبھرا سین کو ’راک اسٹار‘ اور اپنا ’ہیرو‘ قرار دے دیا۔ سشمیتا سین نے سوشل میڈیا پر ایک جذباتی پیغام میں اپنی والدہ کو سالگرہ کی مبارک باد دی اور اپنی والدہ اور بیٹیوں رینی اور علیشہ کے ساتھ دل کو چھو لینے والی تصاویر شیئر کیں۔ انسٹاگرام پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے سشمیتا نے لکھا کہ ہیپی برتھ ڈے ماں! میں ہمیشہ خدا کی شکر گزار رہوں گی کہ اس نے مجھے آپ جیسا انمول تحفہ دیا۔ یہ کتنا خوبصورت آشیرواد ہے! ادارہ نے مزید لکھا کہ ہمیشہ آپ کی صحت اور خوشی کے لیے دعاگو! کیا راک اسٹار ہیں آپ، میری ہمیشہ کی ہیرو! اپنے پسندیدہ شہر میں سالگرہ کا مزہ لو، برتھ ڈے گرل! میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں! سشمیتا کو حال ہی میں فلم ’آریا 3‘ میں دیکھا گیا، جو رام مدھوانی کی ہدایت کاری میں ایک بھارتی کرائم-تھرلر ڈرامہ سیریز ہے۔ یہ سیریز ڈچ ڈرامہ ’پینوزا‘ پر مبنی ہے اور آریا کی کہانی بیان کرتی ہے، جو ایک مضبوط اور خودمختار عورت ہے جو اپنے شوہر کے قتل کا بدلہ لینے اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے مافیا میں شامل ہوتی ہے۔ اس سیریز کو حال ہی میں انٹرنیشنل ایمی ایوارڈز میں بہترین ڈرامہ سیریز کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ 49 سالہ اداکارہ نے 1996ء کی تھرلر فلم ’دستک‘ سے اداکاری کا آغاز کیا۔ وہ ’بیوی نمبر 1‘، ’صرف تم‘، ’فعل‘، ’آنکھیں‘، ’میں ہوں نا‘، ’میں نے پیار کیوں کیا؟‘، ’آریا‘ اور ’تالی‘ جیسی فلموں میں یادگار کردار ادا کر چکی ہیں۔


