شادی سے پہلے خوب روئی تھی یہ مشہور اداکارہ، کہا: میں بہت غمزدہ تھی، کیونکہ…

نوے کی دہائی کی خوبصورت اداکارہ جوہی چاولہ اپنے شوہر جے مہتا کے ساتھ کم ہی نظر آتی ہیں۔ دونوں کی عمروں میں تقریباً چھ سال کا فرق ہے۔ اداکارہ نے 1995 میں بزنس مین جے مہتا سے خفیہ شادی کی تھی اور اپنی شادی کو کئی سال تک خفیہ رکھا تھا۔ 1984 میں مس انڈیا کا خطاب جیتنے والی جوہی چاولہ شادی سے پہلے کافی روتی تھیں اور شادی کے وقت بہت اداس تھیں۔ یہ جے مہتا کی دوسری شادی تھی ۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں اس کی وجہ بتائی تھی
جوہی چاولہ نے 1995 میں بزنس مین جے مہتا سے شادی کی تھی۔ انہوں نے شروع میں اپنی شادی کو خفیہ رکھا۔ ایک پرانے انٹرویو میں اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ ان دنوں یہ ایک عام بات تھی کیونکہ شادی کے بعد کیریئر ختم ہو جاتا تھا۔ اسی دوران جوہی کی والدہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ راجیو مسند کو دیے گئے ایک انٹرویو میں جوہی نے بتایا کہ جے مہتا نے انہیں کیسے راغب کیا اور کس طرح ان کی ساس نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے شادی کو کیوں خفیہ رکھا تو جوہی نے کہا کہ “ان دنوں ہر کوئی ایسا کرتا تھا۔ اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا اور ہر فون میں کیمرہ نہیں تھا، اس لیے یہ ممکن تھا۔ اس کے علاوہ میں انڈسٹری میں ابھی اپنے پاوں جما رہی تھی اور کچھ اچھی فلمیں کر رہی تھی۔ جب میں نے جے سے شادی کرنے پر رضامندی ظاہر کی تو مجھے ڈر تھا کہ میرا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ اسی دوران میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو مجھے لگا کہ میں اپنا سب کچھ کھو دوں گی۔”
جے مہتا کے ساتھ ان کا رشتہ کیسے شروع ہوا، اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے جوہی نے کہا کہ “میں جے سے اس وقت ملی جب میں ابھی فلم انڈسٹری میں نہیں آئی تھی، لیکن یہ ملاقات مختصر تھی۔ پھر ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا کیونکہ میں فلموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ میں ممبئی کے اندھیری میں رہتی تھی اور فلموں میں مصروف تھی۔
اداکارہ نے بتایا کہ ایک دن میں نے اسے ایک دوست کے گھر رات کے کھانے پر دیکھا۔ ہم پھر سے بات کرنے لگے۔ پھر ان کے دل میں ارمان جاگے تو کچھ پہل میری جانب سے بھی ہوئی ۔ وہ مجھے ہمیشہ پھول اور نوٹ تحفے میں دیتے تھے ۔ میری سالگرہ پر انہوں نے گلابوں سے بھرا ٹرک بھیجا تھا۔ یہ سب تقریباً ایک سال تک چلتا رہا، پھر انہوں نے مجھے پرپوز کیا۔”
جوہی نے بتایا کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ مکمل طور پر بکھر گئی تھیں۔ ان کے مطابق، “میں نے شادی کے بعد اپنا کیریئر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جیسا کہ کہتے ہیں، جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسری کھڑکی کھل جاتی ہے۔
جوہی نے کہا کہ میرے شوہر جے، میرے سسرال اور خاص طور پر میری ساس نے میرا بہت خیال رکھا۔ ایک وقت تھا جب میں سارا دن اداس رہتی تھی۔ میری ساس ہمیشہ مجھ سے کہتی تھیں، ‘میں تمہیں اپنی بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی سمجھتی ہوں۔ وہ کرو جو تمہیں خوش کرے۔’ انہوں نے مجھے گھر سے باہر جا کر کام کرنے کی آزادی دی۔”
دوردرشن سہیادری کو دیے گئے ایک انٹرویو میں جوہی نے کہا تھا کہ “میری شادی شاندار ہونے والی تھی۔ مہالکشمی ریسورٹس میں ایک استقبالیہ منعقد کرنے کا منصوبہ تھا، جس میں ہزاروں لوگ مدعو کیے جانے تھے۔ لیکن کچھ ناگہانی واقعات کی وجہ سے میں نے اسے منسوخ کر دیا۔ میری والدہ کا شادی سے کچھ عرصہ قبل حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، جس نے مجھے گہرا صدمہ پہنچایا۔ جب میں شادی کرنے جا رہی تھی تو مجھے لگا کہ میرا کیریئر ختم ہو جائے گا۔
انہوں نے مزید بتایا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بالی ووڈ میں رجحان یہ تھا کہ شادی کے بعد ہیروئن کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے۔ میں بہت خوفزدہ تھی اور اپنی شناخت کھونے کا ڈر تھا۔ میں بہت اداس تھی اور رونے لگی۔ میری ساس بہت پیاری ہیں۔ میں شاید کبھی نہیں بھول سکوں گی جو انہوں نے کہا، 'میں تمہیں اداس نہیں دیکھنا چاہتی۔ تم میری بیٹی جیسی ہو۔ اگر تم شاندار شادی نہیں چاہتیں تو ہم ایسا نہیں کریں گے۔'
اداکارہ نے بتایا تھا کہ دعوت نامے تقسیم ہوتے ہی تمام تیاریاں منسوخ کر دی گئیں۔ یہ دعوت نامے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں بھی بھیجے گئے تھے۔ میرے شوہر کا کاروبار کئی ممالک میں ہے اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو مدعو کیا تھا۔ میری ساس نے کہا کہ اگر جوہی نہیں آنا چاہتی تو زبردستی مت کرو۔ بھگوان نے مجھے میری ماں کی جگہ ایک اور ماں دی ہے۔”
اداکارہ جوہی چاولہ کے چھوٹے بھائی کا انتقال بھی ہو چکا ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ “میرے بھائی کی موت بہت دردناک تھی۔ وہ کئی دنوں سے کومے میں تھے اور میں پوری طرح ششدر رہ گئی تھی۔ جو میرے بھائی کے ساتھ ہوا، وہ کسی کے ساتھ نہ ہو۔