طلاق کے دن ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیٹ کی پیشکش کی: برطانوی اداکارہ ایما تھامسن کا انکشاف

آسکر ایوارڈ یافتہ برطانوی اداکارہ ایما تھامسن نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1998ء میں ان سے ڈیٹ پر چلنے کی پیشکش اِس دن کی تھی جس دن ان کی طلاق کا عمل مکمل ہوا تھا۔
سوئٹزرلینڈ میں لوکارنو فلم فیسٹیول کے دوران ایما تھامسن کو کیریئر کے دوران حاصل ہونے والی کامیابیوں پر ’لیپرڈ کلب ایوارڈ‘ سے نوازا گیا۔
66 سالہ اداکارہ نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا، ’’میں شو ’پرائمری کلرز‘ کی شوٹنگ میں مصروف تھی جب میرے ٹریلر میں فون کی گھنٹی بجی، فون اٹھانے پر دوسری جانب سے آواز آئی، ہیلو، میں ڈونلڈ ٹرمپ بول رہا ہوں۔‘‘
ایما تھامسن کے مطابق میں نے پہلے تو یہ سمجھا کہ کوئی مذاق کر رہا ہے لیکن بعد میں ٹرمپ نے کہا، ’میں چاہوں گا کہ آپ میرے کسی خوبصورت مقام پر آئیں اور ہم ساتھ میں ڈنر کریں۔‘
اداکارہ نے بتایا کہ میں نے اس پیشکش پر مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، ’مجھے دعوت دینا آپ کی مہربانی ہے، میں آپ کو بتا دوں گی۔‘
اداکارہ کا انٹرویو کے دوران مزاحیہ انداز میں بتانا تھا کہ میرا اِسی روز طلاق نامہ جاری ہوا تھا اور مجھے لگا کہ ٹرمپ شاید کسی ’اچھی اور طلاق یافتہ خاتون‘ کو تلاش کر رہے تھے جنہیں وہ اپنے ہمراہ دیکھ سکیں، ٹرمپ نے میرا نمبر میرے ٹریلر سے نکالا، یہ تو سیدھا سیدھا اسٹاکنگ ہے۔
ایما تھامسن نے مزید کہا، ’اگر میں ٹرمپ کے ساتھ ڈیٹ پر چلی جاتی تو شاید امریکی تاریخ کا رُخ بدل جاتا۔‘
یاد رہے کہ ایما تھامسن کی پہلی شادی اداکار کینیٹھ برانا سے 1989ء میں ہوئی تھی جو 1995ء میں ختم ہو گئی تھی۔
بعد ازاں انہوں نے 2003ء میں اداکار گریگ وائز سے شادی کی تھی۔
دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے اُس وقت اپنی دوسری بیوی مارلا میپلز سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور 2005ء میں میلانیا ٹرمپ سے شادی کی تھی۔