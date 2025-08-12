تازہ تر ین
۔45 برس بعد سپریم کورٹ کے نئے رولز، 6 اگست سے نافذ۔

اسلام آباد:

۔45سال گزرنے کے بعد سپریم کورٹ نے ’’ سپریم کورٹ رولز 2025 ‘‘ کے عنوان سے نئی رولز نوٹیفائی کردیے۔ سپریم کورٹ کے 1980کے رولز کو منسوخ کردیا گیا ہے۔

عدالتی کارروائیوں میں شفافیت، کارکردگی اور مجموعی تاثیر کو بڑھانے کے لیے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔

اس کمیٹی کے ارکان میں جسٹس عرفان سعادت خان، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عقیل احمد عباسی شامل تھے۔ کمیٹی نے ججز کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آفس، بار کونسلز اور ایسوسی ایشنز سے بھی تجاویز طلب کی تھیں، اب نئے قوانین کا اطلاق 6 اگست سے ہوگا۔

یہ واضح کیا گیا ہے کہ منسوخ شدہ قواعد کے تحت ان نئے رولز کے آغاز پر درخواست، پٹیشن، اپیل، ریفرنس، نظرثانی وغیرہ کے ذریعے زیر التوا کوئی بھی کارروائی جاری رکھی جائے گی اور اسے نمٹا دیا جائے گا گویا یہ رولز نہیں بنائے گئے ہیں۔

اگر ان رولز کی کسی شق کو نافذ کرنے میں کوئی دشواری پیش آئے گی تو چیف جسٹس اپنی طرف سے تشکیل دی جانے والی کمیٹی کی سفارشات پر ایسا حکم دے سکتے ہیں جو ان رولز کی دفعات سے متصادم نہ ہو۔ نئے قوانین کے مطابق فوجداری اپیل دائر کرنے کی مدت، فوجداری درخواستوںکے فیصلوں ، براہ راست دیوانی اپیلوں کی مدت 30 دن سے بڑھا کر 60 دن کردی گئی ہے۔

رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف اپیلیں 14 دن میں دائر کی جائیں گی۔ تاہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف نظرثانی کی درخواستیں 30 دنوں کے اندر دائر کی جائیں گی۔

درخواست گزار، درخواست دائر کرنے کے بعد، نظرثانی کے لیے فوری طور پر دوسرے فریق کو اس کا نوٹس دے گا اور رجسٹری کو اس نوٹس کی ایک کاپی کی توثیق کرے گا۔ نظرثانی کے لیے ہر درخواست کے ساتھ اس فیصلے یا حکم کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ ہونا چاہیے جس کی شکایت کی گئی ہے۔

جب درخواست تازہ شواہد کی دریافت کی بنیاد پر آگے بڑھے گی، دستاویزات کی مصدقہ کاپیاں، اگر کسی پر انحصار کیا گیا ہو، کو درخواست کے ساتھ منسلک کیا جائے گا اور ایک حلف نامہ بھی ہوگا جو اس طرح کے حالات بتائے گا جس میں نئے شواہد دریافت ہوئے ہیں۔

ایڈووکیٹ یا فریق، درخواست پر دستخط کرنے والے کو مختصر طور پر ان نکات کی وضاحت کرنا ہوگی جن پر نظرثانی کی درخواست کی بنیاد ہے۔ سرٹیفکیٹ ایک معقول رائے کی صورت میں ہو گا۔ اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ ایڈووکیٹ یا ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی درخواست پریشان کن یا غیر سنجیدہ تھی تو وہ خود کو تادیبی کارروائی کا ذمہ دار ٹھہرائے گا اور ؍ یا پچیس ہزار روپے سے کم کی لاگت کا ذمہ دار ٹھہرائے گا۔

اگر درخواست پارٹی نے دائر کی تھی تو وہ فریق کی طرف سے درخواست کا جائزہ لے گا اور درخواست کے غیر سنجیدہ ہونے پر خود کو پچیس ہزار روپے سے کم کی لاگت کا ذمہ دار ٹھہرائے گا۔

جہاں تک قابل عمل ہو نظرثانی کی درخواست اسی بنچ کے سامنے طے کی جائے گی یا اگر مصنف جج ریٹائر ہو جائے یا مستعفی ہو جائے تو ایسی درخواست کی سماعت اسی بینچ کے ایک یا ایک سے زیادہ ججوں پر مشتمل بنچ کرے گا جس نے فیصلہ سنایا یا نظرثانی کا حکم دیاتھا۔ جیل کی درخواستیں دائر کرنے پر کوئی کورٹ فیس نہیں ہوگی۔


۔45 برس بعد سپریم کورٹ کے نئے رولز، 6 اگست سے نافذ۔
دلچسپ و عجیب
