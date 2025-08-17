تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

جرائم کی روک تھام کیلئے جنوبی کوریا میں ہولوگرافک پولیس تعینات

جنوبی کوریا نے جرائم کی روک تھام کے لیے ہولوگرافک پولیس اہلکار متعارف کروائے ہیں جو کہ ایک منفرد اور دلچسپ تکنیکی اقدام سمجھا جارہا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق اس منصوبے کے تحت، سیئول کے پارک میں ایک زندہ سائز تھری ڈی ہولوگرام پولیس اہلکار کو نصب کیا گیا ہے۔ یہ ہر رات شام 7 بجے سے 10 بجے تک فعال رہتا ہے۔

یہ اہلکار سیاحوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر تشدد یا کسی ہنگامی صورتحال ہو، پولیس فوری طور پر ردعمل دے گی اور یہیں ہر جگہ نگرانی کیمرے نصب ہیں.

پولیس نے اکتوبر 2024 سے مئی 2025 کے دوران، پارک کے گردونواح میں ہونے والے جرائم میں تقریباً 22٪ کمی نوٹ کی بمقابلہ اکتوبر 2023 تا مئی 2024 کے اعداد و شمار کے۔

جنگبو پولیس اسٹیشن کے چیف آن ڈونگ کے مطابق یہ ہولوگرام ایک اسمارٹ سیکیورٹی ڈیوائس کے طور پر کام کرتا ہے، جو شہریوں کو تحفظ کا احساس دلاتا ہے اور بدانتظامی سے باز رکھنے کا نفسیاتی اثر رکھتا ہے۔

اگرچہ نگاہ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ اصل پولیس اہلکار نہیں ہے، پھر بھی اس کا وجود اپنے آپ میں جرم کی فعالیت کو کم کرتا ہے

مجموعی تجزیہ اور امکاناتی وسعت:

یہ ہولوگرافک پولیس نظام دراصل “smart policing” یا ذہین پولیسنگ کی جدید مثال ہے۔ اس میں ٹیکنالوجی کے ذریعے بغیر حقیقی موجودگی کے بھی عوام میں تحفظ کا احساس پیدا کیا جاتا ہے۔ جنوبی کوریا اپنی نقدی اور شہریوں میں اعتماد پیدا کرنے کے مختلف اقدامات کے باعث ٹیکنالوجی میں پیش قدمی کر رہا ہے


اہم خبریں
بھارت کی عالمی سطح پر ایک اور سُبکی، امریکا نے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے
بھارت ٹوٹنے کے قریب؟ واشنگٹن میں خالصتان کے حق میں ریفرنڈم آج ہو گا
لودھراں؛ عوام ایکسپریس حادثے کا شکار، 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، مسافر جاں بحق
جنگلات کا رقبہ 18 فیصد کم ہوگیا، ماحول، معیشت اور قومی سلامتی خطرات سے دوچار
پنجاب بھر میں شدید بارشوں کی پیشگوئی، پوٹھوہار ریجن میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ
حریت پسند کشمیری رہنما یاسین ملک کی بیٹی کا عالمی برادری سے والد کی جان بچانے کا مطالبہ
باجوڑ-دیر پُل کی تنصیب دوبارہ شروع
سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے: آرمی چیف
فوج کی کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ دہشتگردی کے نام پر معصوم عوام کی جان لے، ڈی جی آئی ایس پی آر
حکومت کی جانب سے ملک بھر میں 911 ہیلپ لائن فوری طور پر فعال کر دی گئی
پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی سے مدار میں پہنچ گیا
ٹرمپ پیوٹن ملاقات: برف پگھلی لیکن روس یوکرین جنگ بندی نہ ہوسکی
پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے اموات 300 سے متجاوز، نقصان کے اعداد و شمار جاری
پاکستان نے’گریٹر اسرائیل’ اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی سازش مسترد کردی
پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند، کئی مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب
’حب الوطنی کو تماشہ بنایا جارہا ہے‘، خواتین فوجی افسران کی ’کون بنے گا کروڑ پتی‘ میں شرکت پر بھارتی بھڑک اٹھ





دلچسپ و عجیب
جرائم کی روک تھام کیلئے جنوبی کوریا میں ہولوگرافک پولیس تعینات
97 سالہ خاتون نے 250 دوڑوں میں اعزاز حاصل کیا
امریکا: لائبریری کو 82 برس بعد کتاب لوٹا دی گئی
‘سینگوں’ والے خرگوشوں سے لوگ خوفزدہ، مگر حقیقت کیا ہے؟
امریکا: لائبریری کو 82 برس بعد کتاب لوٹا دی گئی
منگنی کی انگوٹھی کے لیے پتھر ڈھونڈنے والی خاتون کو بیش بہا ہیرا مل گیا
ندا یاسر کے شو میں بشریٰ انصاری اور فیصل قریشی کی نامناسب گفتگو، صارفین برہم
ٹرینر کو پالتو وہیل نے ہلاک کردیا؛ وائرل ویڈیو کی حقیقت کیا ہے؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain