جرائم کی روک تھام کیلئے جنوبی کوریا میں ہولوگرافک پولیس تعینات

جنوبی کوریا نے جرائم کی روک تھام کے لیے ہولوگرافک پولیس اہلکار متعارف کروائے ہیں جو کہ ایک منفرد اور دلچسپ تکنیکی اقدام سمجھا جارہا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق اس منصوبے کے تحت، سیئول کے پارک میں ایک زندہ سائز تھری ڈی ہولوگرام پولیس اہلکار کو نصب کیا گیا ہے۔ یہ ہر رات شام 7 بجے سے 10 بجے تک فعال رہتا ہے۔
یہ اہلکار سیاحوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر تشدد یا کسی ہنگامی صورتحال ہو، پولیس فوری طور پر ردعمل دے گی اور یہیں ہر جگہ نگرانی کیمرے نصب ہیں.
پولیس نے اکتوبر 2024 سے مئی 2025 کے دوران، پارک کے گردونواح میں ہونے والے جرائم میں تقریباً 22٪ کمی نوٹ کی بمقابلہ اکتوبر 2023 تا مئی 2024 کے اعداد و شمار کے۔
جنگبو پولیس اسٹیشن کے چیف آن ڈونگ کے مطابق یہ ہولوگرام ایک اسمارٹ سیکیورٹی ڈیوائس کے طور پر کام کرتا ہے، جو شہریوں کو تحفظ کا احساس دلاتا ہے اور بدانتظامی سے باز رکھنے کا نفسیاتی اثر رکھتا ہے۔
اگرچہ نگاہ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ اصل پولیس اہلکار نہیں ہے، پھر بھی اس کا وجود اپنے آپ میں جرم کی فعالیت کو کم کرتا ہے
مجموعی تجزیہ اور امکاناتی وسعت:
یہ ہولوگرافک پولیس نظام دراصل “smart policing” یا ذہین پولیسنگ کی جدید مثال ہے۔ اس میں ٹیکنالوجی کے ذریعے بغیر حقیقی موجودگی کے بھی عوام میں تحفظ کا احساس پیدا کیا جاتا ہے۔ جنوبی کوریا اپنی نقدی اور شہریوں میں اعتماد پیدا کرنے کے مختلف اقدامات کے باعث ٹیکنالوجی میں پیش قدمی کر رہا ہے