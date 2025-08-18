تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

شہری کو سینے میں چبھن کی شکایت، معائنے میں ڈاکٹر وجہ جان کر حیران رہ گئے

حال ہی میں تنزانیہ میں ایک شہری کے سینے سے ایک چاقو نکالا گیا جو 8 سال سے پھنسا ہوا تھا اور چبھن کا سبب بنا ہوا تھا۔

ایک 44 سالہ تنزانیائی شہری نے اسپتال کا رخ اس وقت کیا جب اس کے سینے کی دائیں جانب سے پیپ خارج ہو رہی تھی۔ اسے سینے میں درد، سانس لینے میں دشواری، بخار یا کھانسی کا کوئی احساس نہیں تھا

ڈاکٹروں نے ایکس رے کیا تو سینے کے اندر ایک بڑا چاقو موجود پایا، جو شاید اس کے دائیں کندھے کی ہڈی میں داخل تھا لیکن حیرت انگیز طور پر کسی اہم اعضا کو نہیں چھیڑا تھا۔

مریض نے بتایاکہ تقریباً آٹھ سال پہلے ایک پرتشدد جھگڑے کے دوران اسے چوٹیں آئیں۔ اس وقت زخموں کا صرف ابتدائی علاج ہوا مگر چونکہ کوئی شدید تکلیف نہ ہوئی، اس لیے ریڈیولوجی ایکسرے نہیں کروایا گیا۔

آپریشن کے ذریعے چاقو کو احتیاط سے نکالا گیا اور ساتھ ہی مردہ بافتوں اور پیپ کی صفائی بھی کی گئی۔ مریض نے 24 گھنٹے آئی سی یو میں گزارے پھر عمومی وارڈ میں 10 دن داخل رہا۔

طبی جرنل میں شائع یہ غیرمعمولی کیس شائع ہوا جس میں ڈاکٹروں نے اس واقعے کو انتہائی نایاب واقعہ قرار دیا۔


اہم خبریں
اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دیدی
بھارت کی عالمی سطح پر ایک اور سُبکی، امریکا نے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے
بھارت ٹوٹنے کے قریب؟ واشنگٹن میں خالصتان کے حق میں ریفرنڈم آج ہو گا
لودھراں: عوام ایکسپریس کے 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، متعدد جاں بحق
جنگلات کا رقبہ 18٪ کم، ماحول اور قومی سلامتی کو خطرہ
پنجاب: شدید بارشوں کی پیشگوئی، پوٹھوہار میں فلیش فلڈ کا خدشہ
حریت پسند کشمیری رہنما یاسین ملک کی بیٹی کا عالمی برادری سے والد کی جان بچانے کا مطالبہ
باجوڑ-دیر پُل کی تنصیب دوبارہ شروع
سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے: آرمی چیف
فوج کی کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ دہشتگردی کے نام پر معصوم عوام کی جان لے، ڈی جی آئی ایس پی آر
حکومت کی جانب سے ملک بھر میں 911 ہیلپ لائن فوری طور پر فعال کر دی گئی
پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی سے مدار میں پہنچ گیا
ٹرمپ پیوٹن ملاقات: برف پگھلی لیکن روس یوکرین جنگ بندی نہ ہوسکی
پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے اموات 300 سے متجاوز، نقصان کے اعداد و شمار جاری
پاکستان نے’گریٹر اسرائیل’ اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی سازش مسترد کردی
پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند، کئی مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain