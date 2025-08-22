تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

بھارت میں پیسوں کے بجائے کچرا وصول کرنے والے کیفے مقبول ہونے لگے

بھارت میں ایک منفرد رجحان مقبول ہوتا جا رہا ہے جہاں کیفے پیسے کی جگہ کچرا وصول کر کے کھانا پیش کرتے ہیں۔

امبکاپور کی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شروع کردہ ایک ایسے ہی کیفے میں 500 گرام پلاسٹک کچرا دینے پر ناشتے کے طور پر سموسہ یا فلّے ملتے ہیں، اور 1 کلو گرام پلاسٹک دینے پر پورا کھانا جیسا کہ چاول، دال، سالن اور پاپڑ فراہم کیا جاتا ہے۔

اس کا مقصد شہر کی صفائی اور پلاسٹک کے استعمال میں کمی لاتے ہوئے محتاجوں کو کھانا مہیا کرنا اور جمع کیے گئے پلاسٹک کو ری سائیکل کیلئے استعمال کرنا ہے۔

اسی طرح جوناگڑھ میں ایک کیفے نے مقامی انتظامیہ اور خواتین کی ایک تنظیم (Sakhi Mandal) کی مدد سے ایسے کیفیز کا سلسلہ شروع کیا ہے جہاں 500 گرام پلاسٹک پر لیموں یا سونف کا جوس دیا جاتا ہے جبکہ 1 کلو گرم پلاسٹک کے بدلے میں صحت بخش ناشتہ ملتا ہے۔

یہاں کے کھانے دیہی کسانوں سے حاصل کیے جاتے ہیں اور پلاسٹک قبول کرنے کے عمل میں ماحول دوست برتن یعنی مٹی کے برتنوں کا استعمال ہوتا ہے۔

ایسے تمام کیفے پلاسٹک کے غیر ضروری استعمال کو کم کرنے اور ری سائیکلنگ کو فروغ دینے میں مدد کرتے ہیں اور جمع شدہ پلاسٹک کو روڈ ٹائلز یا گرین ڈیولپمنٹ میں استعمال کیا جاتا ہے۔

ان کا سماجی پہلو محتاج یا غریب افراد کیلئے مفت کھانا بھی فراہم کرنا ہے۔


اہم خبریں
کیلیفورنیا سینیٹ میں پاکستان سے متعلق قرارداد منظور
’’سیلاب اور بارشوں نے مجھے خوفزدہ کردیا‘‘؛ ماہرہ خان کا اعتراف
عمران خان نے اعظم سواتی کو سینیٹ اور محمود اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا
ایشیا کپ 2025، بھارتی اسکواڈ کا اعلان
اپنے دو بچوں کو قتل کرنے والی ملزمہ کا ریمانڈ بڑھا
یوکرین میں نیٹو امن فوج کسی صورت قبول نہیں، روس کا دوٹوک انکار
’شراکت دار بنیں، دشمن نہیں‘، چینی وزیر خارجہ کا بھارت کو پیغام
پاک بھارت ٹاکرا، ایشیا کپ کے اشتہارات کی قیمتیں جان کر حیران ہوجائیں گے
جوئے کے پلیٹ فارم کیساتھ شراکت، وسیم اکرم کیخلاف درخواست جمع
ایشین اوپن جوڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کی ملائیکہ نور نے چاندی کا تمغہ جیت لیا
نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن کی رقص کرتے ویڈیو وائرل
اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دیدی
بھارت کی عالمی سطح پر ایک اور سُبکی، امریکا نے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے
بھارت ٹوٹنے کے قریب؟ واشنگٹن میں خالصتان کے حق میں ریفرنڈم آج ہو گا
لودھراں: عوام ایکسپریس کے 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، متعدد جاں بحق
جنگلات کا رقبہ 18٪ کم، ماحول اور قومی سلامتی کو خطرہ





دلچسپ و عجیب
ماں کی موت ان کی خواہش کے مطابق ہوئی: پوجا بیدی
بھارت میں پیسوں کے بجائے کچرا وصول کرنے والے کیفے مقبول ہونے لگے
سوشل میڈیا انفلوئنسر نے 2 سال میں 67 کلو وزن کیسے کم کیا؟ فارمولا بتا دیا
دنیا کا سب سے سستا کمپیوٹر کیس، صرف ڈیلیوری فیس
56 سال بعد کھوئی انگوٹھی مالک کو واپس مل گئی
انسانی تاریخ کے چند ہولناک حادثات
نورا فتیحی جیسی دِکھنے کیلیے 3 گھنٹے ورزش کرو؛ بیوی شوہر کی شکایت لیکر تھانے پہنچ گئی
جوئے کو پروموٹ کرنے کا معاملہ، ڈکی بھائی کے کیس سے متعلق اہم فیصلہ آگیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain