تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

برازیل کی مشہور پنیر جس میں ذائقے کےلیے چیونٹیاں ملائی جاتی ہیں

برازیل میں ایک منفرد اور کچھ عجیب سی ڈش عوام میں مقبول ہے، جو کہ چینٹیوں پر مبنی ایک پنیر ہے۔

یہ پنیر عام گائے کے دودھ سے بنایا جاتا ہے لیکن اس میں خاص قسم کی کھانے کے قابل چیونٹیاں ملائی جاتی ہیں۔

یہ چیونٹیاں بنیادی طور پر ایمازون کے جنگلات سے آتی ہیں اور ان کا ذائقہ لیموں یا مصالحہ دار جڑی بوٹیوں جیسا ہوتا ہے۔

مقامی شیفز اور کسان اسے ایک گورمیٹ فوڈ کے طور پر پیش کرتے ہیں اور برازیل کے کچھ ریسٹورنٹس میں یہ خاص پنیر کافی مہنگے داموں بکتا ہے۔

لوگ کہتے ہیں کہ اس پنیر میں چیونٹیوں کی خوشبو اور ہلکی سی کھٹاس پنیر کے ذائقے کو منفرد اور مزیدار بنا دیتی ہے۔

یہ رجحان برازیل کی ایکسپیریمینٹل کُزین اور مقامی روایتی خوراک کو جدید انداز میں پیش کرنے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔


اہم خبریں
لاہورمیں فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کیلئے اینٹی اسموگ گن تیار
برطانیہ سے چوری ہونے والی قیمتی رینج روور صدر کراچی میں ٹریک کر لی گئی
افغانستان میں انٹرنیٹ کی بندش سے پروازیں منسوخ، بینکنگ کا نظام مفلوج ہوگیا
سندھ میں گیس اور کنڈینسیٹ کے نئے ذخائر دریافت
فرانس اور جرمنی کی مساجد میں خنزیر کے سر پھینکنے کے الزام میں 11 افراد گرفتار
وزڈن کی ٹیم آف ایشیا کپ میں فلاپ صائم ایوب بھی شامل
فیس بک، ایکس کے بعد یوٹیوب بھی جھک گیا، ٹرمپ کو کروڑوں ڈالر کی ادائیگی
۔39 سالہ اسپنر آصف کی اچانک قومی ٹیم میں انٹری
ہائیکورٹ کے چند ججز کا پنشن اور مراعات کیلئے 5 سالہ مدت ملازمت مکمل ہوتے ہی مستعفی ہونے پر غور
اگر امن منصوبے پر 4 دن میں دستخط نہ ہوئے تو جہنم کا سامنا ہوگا، ٹرمپ کی حماس کو وارننگ
غزہ سے اسرائیلی افواج کے انخلا کے معاملے پر وضاحت اور مزید بات چیت کی ضرورت ہے: قطر
حماس کی حق حکمرانی سے دستبرداری، اسرائیلی فوج کی مشروط واپسی اور قیامِ امن بورڈ: غزہ کے لیے نئے 20 نکاتی امن منص
بھارتی ٹیم کو ٹرافی چاہیے تو کپتان اے سی سی دفتر آ کر وصول کر لے، محسن نقوی
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان پر پیپلز پارٹی کا سینیٹ سے واک آؤٹ
پاکستان آرمی کا فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ، آئی ایس پی آر
آئی ایم ایف کا گریڈ 17 سے 22 کے سرکاری افسران کے اثاثے ظاہر کرنے کیلئے دسمبر تک قانون سازی کا مطالبہ





دلچسپ و عجیب
برازیل کی مشہور پنیر جس میں ذائقے کےلیے چیونٹیاں ملائی جاتی ہیں
ویتنامی شہری نے دنیا کے لمبے ترین ناخنوں کا اعزاز حاصل کرلیا
کیا سلویسٹرا اسٹالون آپ کو جانتے ہیں؟ جان ریمبو نے بتادیا
صبا فیصل نے بہو کی تعریفوں کے پل باندھ دیے؛ وجہ جان کر مداح بھی خوش
مشہور مصری ریسلر نے محص دانتوں سے بڑی سمندری کشتی کھینچ لی
امریکا میں مشتبہ شہاب ثاقب گرتا ہوا سیٹلائٹ نکلا
چین میں عجیب و غریب ٹریفک حادثہ، شہری کا سر ٹریفک سگنل میں پھنس گیا
مدیحہ امام کس اداکار کیساتھ ساری زندگی کام کرنا چاہتی ہیں؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain