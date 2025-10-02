تازہ تر ین
ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم کے رویے پر اے بی ڈویلیئرز بھی خاموش نہ رہ سکے

جنوبی افریقہ کے سابق کپتان اور عالمی شہرت یافتہ بلے باز اے بی ڈویلیئرز بھی ایشیا کپ کے دوران بھارتی ٹیم کے اسپورٹس مین اسپرٹ کے خلاف رویے پر بول پڑے۔

ایک پروگرام میں اظہارِ خیال کرتے ہوئے اے بی ڈویلیئرز نے کہا کہ بھارتی ٹیم شاید خوش نہیں تھی جس سے اس نے ٹرافی لینا تھی میرا نہیں خیال کہ اس کا کھیل سے کوئی تعلق بنتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ سیاست کو کھیل سے الگ ہونا چاہیے کھیل ایک الگ چیز ہے اس کا جشن ویسے ہی منانا چاہیے۔

سابق کرکٹر کا کہنا تھا کہ ایشیا کپ کی اختتامی تقریب میں سب کچھ دیکھ کر دکھ ہوا، امید ہے معاملات کو جلد حل کیا جائے گا، اس صورتحال سے کھیل اور کھلاڑی مشکل میں پڑے، یہ سب دیکھنے سے مجھے نفرت ہے۔

اے بی ڈویلیئرز نے خطے کی سیاست کو کھیل کے میدان سے الگ رکھنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ یہ سب دیکھ کر اچھا نہیں لگا۔


