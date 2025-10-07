جنوبی افریقی ویمن ٹیم کی بلے باز تزمین برٹس نے نئے ریکارڈز قائم کردیے

جنوبی افریقی ویمن ٹیم کی بلے باز تزمین برٹس نے کئی نئے ریکارڈز قائم کردیے۔
گزشتہ روز اندور میں کھیلے گئے آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں تزمین برٹس نے شاندار سنچری اسکور کی۔
یہ ان کے ون ڈے کیریئر کی مجموعی طور پر ساتویں اور رواں برس پانچویں سنچری تھی۔
اس سنچری کے ساتھ ہی انہوں نے آسٹریلیا کی میگ لیننگ اور بھارت کی سمرتی مندھانا کا ریکارڈ توڑ دیا۔
تزمین برٹس ویمنز کرکٹ میں ایک کلینڈر ائیر میں سب سے زیادہ ون ڈے سنچریز بنانے والی پلیئر بن گئیں۔
وہ سب سے کم اننگز میں سات ون ڈے سنچریز اسکور کرنے والی کھلاڑی بھی بن گئیں۔ انہوں نے اپنی ساتویں سنچری 41ویں اننگز میں اسکور کی۔
اس سے قبل یہ اعزاز آسٹریلیا کی میگ لیننگ کے پاس تھا جنہوں نے 44ویں اننگز میں ساتویں سنچری اسکور کی تھی۔