موت کو انتہائی قریب سے دیکھا ہے، ندا ممتاز کا سنگین واقعے کا شکار ہونے کا انکشاف

پاکستان شوبز کی سینئر اداکارہ ندا ممتاز نے انکشاف کیا ہے کہ وہ ماضی میں ایک سنگین واقعے کا شکار ہوئیں اور اس دوران انہوں نے موت کو انتہائی قریب سے محسوس کیا۔
ندا ممتاز حال ہی میں ایک پروگرام میں شریک ہوئیں جہاں انہوں نے اپنے فنی سفر، شوبز انڈسٹری اور ذاتی تجربات پر کھل کر گفتگو کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا کیریئر پاکستان ٹیلی وژن (پی ٹی وی) سے شروع ہوا، جس کے بعد وہ فلموں اور ڈراموں میں بھی نظر آئیں۔
ان کا کہنا تھا کہ اب انڈسٹری بدل چکی ہے، سوشل میڈیا فالوورز کی بنیاد پر فنکاروں کو کاسٹ کیا جاتا ہے جوکہ ایک غلط رجحان ہے، اصل معیار اداکاری کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ انہوں نے زائد العمر اداکاروں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی عمر کو حقیقت کے طور پر قبول کریں، کیونکہ ہر عمر کی اپنی خوبصورتی اور وقار ہوتا ہے۔
ماضی میں پیش آنے والے واقعے کی نوعیت کے بارے میں تفصیلات بتانے سے گریز کرتے ہوئے ندا ممتاز نے صرف اتنا کہا کہ وہ خدا کی شکر گزار ہیں جنہوں نے انہیں دوبارہ زندگی دی۔ ان کے مطابق اس واقعے کے بعد سب سے بڑی فکر انہیں اپنی اولاد خصوصاً بیٹی کی تھی، جس نے انہیں خدا سے مزید قریب کر دیا۔
یاد رہے کہ ندا ممتاز پاکستانی فلموں سمیت کئی حالیہ ڈراموں میں اہم کردار ادا کر چکی ہیں۔ ان کی اداکاری کو مداحوں کی جانب سے بےحد پسند کیا جاتا ہے۔