آئی ایم ایف سے پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس چھوٹ کی تجویز مسترد، 6 ارب ڈالر کا منصوبہ خطرے میں پڑگیا

اسلام آباد: آئی ایم ایف نے پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس چھوٹ کی حکومتی تجاویز مسترد کردیں جبکہ حکومت 6 ارب ڈالر  ریفائنری اپ گریڈ منصوبے کی پالیسی میں ترمیم غورکر رہی ہے۔

آئی ایم ایف کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ سے متعلق حکومتی تجاویز مسترد ہونے کے بعد مقامی ریفائنریوں کے 6 ارب ڈالر کے اپ گریڈیشن منصوبہ خطرے میں پڑ گیا ہے، حکومت اب براؤن فیلڈ ریفائنری پالیسی 2023 پر نظر ثانی کی تیاری کر رہی ہے۔

اس اقدام کا مقصد رکے ہوئے اپ گریڈ کے منصوبوں کو بحال کرنا اور پاکستان کے ریفائننگ سیکٹر کے مستقبل کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔

وزارت توانائی کے اعلیٰ عہدیداروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پیٹرولیم ڈویژن اس وقت ایک نظر ثانی شدہ پالیسی سمری کا مسودہ تیار کرنے کے عمل میں ہے، جسے منظوری کے لیے جلد ہی کابینہ کمیٹی برائے توانائی میں پیش کیا جائے گا۔

توقع ہے کہ اس تازہ ترین پالیسی میں نئے مراعات کی ایک مکمل رینج شامل کی جائے گی، جس میں پلانٹس اور مشینری کی درآمد پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ بھی شامل ہو گی۔ یہ رعایتیں گرین فیلڈ ریفائنری پالیسی کے تحت دی گئی سہولیات کے مماثل ہوں گی۔

زیر غور ایک اہم اقدام یہ ہے کہ ان لینڈ فریٹ ایکولائزیشن مارجن، جو فی لیٹر 1.87 روپے ہے، اسے اگلے 6 سے 7 سالوں کے لیے ریفائنریوں کے ضمانت شدہ مارجن کے طور پر مقرر کر دیا جائے۔

عہدیداروں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ پالیسی کے تسلسل کو یقینی بنانے اور اپ گریڈ کا کام کرنے والی ریفائنریوں کے مالیاتی ماڈلز کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک ’’استحکام کی شق‘‘ بھی شامل کی جائے گی۔

اس کے علاوہ، حکومت بعض ریفائنریوں کو معاوضہ دینے کے لیے ایک ایسکرو اکاؤنٹ بنانے پر بھی غور کر رہی ہے۔ توقع ہے کہ یہ ایسکرو فنڈ چھ سالوں میں تقریباً 900 ملین ڈالر جمع کرے گا، جو سود کے ساتھ بڑھ کر 1 سے 1.6 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ جمع شدہ رقم ان ریفائنریوں کے لیے مالی امداد کا کام کرے گی جو ٹیکس میں چھوٹ کی پالیسی سے متاثر ہوئی ہیں۔

پالیسی پر نظر ثانی کی فوری ضرورت مالی سال 2025 کے فنانس بل میں شامل ایک اقدام سے پیدا ہوئی ہے، جس کے تحت پیٹرولیم کی اہم مصنوعات جیسے کہ پیٹرول، ڈیزل، مٹی کے تیل، اور لائٹ ڈیزل آئل پر سے جنرل سیلز ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔

اگرچہ اس چھوٹ کا مقصد صارفین کو ریلیف فراہم کرنا تھا، لیکن اس نے نادانستہ طور پر ریفائنریوں کو ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ کے لیے نااہل کر دیا، جس کی وجہ سے اپ گریڈیشن کے منصوبے مالی طور پر ناقابل عمل ہو گئے۔ اب تک، صرف پاکستان ریفائنری لمیٹڈ نے حکومت کے ساتھ ایک عمل درآمد معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔


