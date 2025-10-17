سعودی عرب امریکا کیساتھ دفاعی معاہدے پر بات چیت کر رہا ہے: فنانشل ٹائمز

بین الاقوامی جریدے فنانشل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب امریکا کے ساتھ دفاعی معاہدے پر بات چیت کر رہا ہے جو اگلے ماہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ واشنگٹن کے موقع پر طے پا سکتا ہے۔
فنانشنل ٹائمز نے ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ امریکا پر معاہدے کے حوالے سے کچھ بات چیت جاری ہے تاہم معاہدے کی تفصیلات تاحال سامنے نہیں آ سکی ہیں۔
رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور امریکا کے درمیان حال ہی میں قطر اور امریکا کے درمیان طے پانے والے معاہدے جیسی چیزوں پر بات چیت ہو رہی ہے، جس میں یہ طے پایا تھا کہ قطر پر کسی بھی قسم کا حملہ امریکا پر حملہ تصور ہوگا۔
اس حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ نے فنانشنل ٹائمز کو بتایا کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون ہماری اس خطے کی پالیسی کا اہم ترین ستون ہے۔
امریکی اور سعودی حکام کی جانب سے اس حوالے سے باضابطہ طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔