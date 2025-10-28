تازہ تر ین
Uncategorized

جنوبی افریقا نے پہلے ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کو 55 رنز سے شکست دیدی

راولپنڈی: جنوبی افریقا نے 3 میچز پر مشتمل ٹی ٹوئنٹی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان کو  55 رنز سے شکست دے کر سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کرلی۔

جنوبی افریقا کے 195 رنز کے ہدف کے جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم  19 ویں اوور میں 139 پرآؤٹ ہوگئی۔ 

 راولپنڈی میں کھیلے گیے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر جنوبی افریقا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت  دی۔

پہلے ٹی ٹوئنٹی کیلئے پاکستان ٹیم میں صائم ایوب ، صاحبزادہ فرحان ،  بابر اعظم ، کپتان سلمان علی آغا شامل تھے۔

اس کے علاوہ حسن نواز،  عثمان خان، محمد نواز، فہیم اشرف، شاہین آفریدی، نسیم شاہ اور  ابراراحمد  بھی فائنل الیون کا حصہ  تھے۔

جنوبی افریقا کی اننگز

جنوبی افریقا نے 20 اوورز میں 9 وکٹوں پر 194 رنز بنائے۔  ریزا ہینڈرکس 60 ، جارج لِنڈے 36 اور ڈی زور زی 33 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔

پاکستان کی جانب سے محمد نواز نے 3 ،صائم ایوب نے 2  وکٹیں حاصل کیں جبکہ شاہین آفریدی،  ابرار احمد اور نسیم شاہ نے ایک ایک وکٹ لی۔

پاکستان کی اننگز

جنوبی افریقا کے  195 رنز کے ہدف کے جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم 19ویں اوور کی پہلی گیند پر 139رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔

 پاکستان کی جانب سے صائم ایوب 37 اور محمد نواز 36رنز بناکر نمایاں رہے جبکہ صاحبزادہ فرحان نے 24 رنز کی اننگز کھیلی۔

 اس کے علاوہ بابر اعظم  صفر، کپتان سلمان علی آغا 2، عثمان خان 12، حسن نواز 3 ، فہیم اشرف ایک اور شاہین آفریدی 4رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔

جنوبی افریقا کی جانب سے  کاربن بوش نے 4 ، جارج لِنڈے نے 3 اور لیزاڈ ولیمز نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

 واضح رہے کہ  چھاتی کے سرطان سے آگاہی مہم کیلئے  پاکستانی ٹیم نے پہلے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ میں گلابی رنگ والی خصوصی کٹ پہنی جبکہ جنوبی افریقی ٹیم اور میچ آفیشلز گلابی ربن پہن کر میدان میں اترے ۔


اہم خبریں
سندھ اور بلوچستان کیلیے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا امکان
ترکی کا بڑا قدم! برطانیہ سے 11 ارب ڈالر کے جنگی طیارے خریدنے کا معاہدہ
امریکا اور جاپان میں معدنیات کی فراہمی کا معاہدہ طے پاگیا
لاہور میں فضائی آلودگی کا راج برقرار ، ائیر کوالٹی انڈیکس میں خطرناک حد تک اضافہ
پیپلز پارٹی کی وزیراعظم آزاد کشمیر کو استعفے کیلئے مہلت، انوار الحق کا تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنیکا فیصل
کراچی میں ای چالان کا آغاز، صرف 6 گھنٹوں میں سوا کروڑ روپے سے زائد کے چالان
امریکی سیاست میں اسلاموفوبیا؟ ری پبلیکن رہنماؤں کی زوہران ممدانی کے شہریت منسوخ کرنے کا مطالبہ
رواں سال کا طاقتور ترین طوفان کیریبین جزائر پر اثر انداز ہونا شروع، اب تک 3 افراد ہلاک
اسرائیل کا اعلان: غزہ میں ترک فوج کی موجودگی ہرگز قبول نہیں
ایک ٹریلین ڈالر کے پے پیکیج کی منظوری نہ ہوئی تو ٹیسلا چھوڑ دوں گا، ایلون مسک کی دھمکی
9مئی و دیگر 5 کیسز؛ عمران خان کو عدالت یا بذریعہ ویڈیو لنک پر پیش کرنے کا حکم
وزیراعلیٰ سہیل آفریدی اور جنید اکبر کا جارحانہ انداز، پی ٹی آئی میں خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں
پاکستان میں اے ٹی ایم سے کیش نکلوانے پر نیا ٹیکس عائد
غزہ میں تعینات ہونیوالی بین الاقوامی فورس میں ترک فوج کی موجودگی قبول نہیں، اسرائیل
وزیر اعظم شہباز شریف مستقبل سرمایہ کاری کے فورم کانفرنس میں شرکت کے لیے ریاض پہنچ گئے۔
پنجاب حکومت کا 65 ہزار مساجد کے آئمہ کیلئے وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ





دلچسپ و عجیب
شہری نے انشورنس حاصل کرنے کیلئے اپنی مہنگی اسپورٹس کار کو آگ لگا دی
محبت، دھوکہ اور بے بسی؛ نیپالی گلوکارہ کی خود سوزی سے المناک موت
امریکا: پارک میں گھومنے گئے شخص کے ہاتھ قیمتی ہیرا لگ گیا
نمبر سے بار بار سامنا، خاتون نے ڈھائی لاکھ ڈالر سے زیادہ کی رقم جیت لی
ڈکی بھائی کی اہلیہ عروب جتوئی کیخلاف جوا ایپ تشہیر کیس میں اہم پیشرفت
ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل
شہری نے بینائی کھودینے کے بعد اپنی آنکھ میں ہیرا لگوا کر سب کو حیران کردیا
مقابلہ حسن میں ماڈل کی شرمندہ کر دینے والی غلطی کی ویڈیو وائرل
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain