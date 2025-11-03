وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی انتخابی کامیابی کے خلاف دائر درخواست مسترد

وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز(maryam nawaz) کی انتخابی کامیابی کے خلاف دائر درخواست مسترد کردی گئی ۔
الیکشن ٹربیونل کے جج رانا زاہد محمود نے فیصلہ جاری کیا،فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار نے الیکشن ایکٹ 2017 کے رول 144 کو پورا نہیں کیا۔
درخواست گزار کے الیکشن پٹیشن میں ہر صفحے پر دستخط موجود نہیں،درخواست گزار کا بیان حلفی میں اوتھ کمشنر کی تصدیق والے صفحے پر نام اور والد کا نام موجود نہیں۔
مریم نواز سمیت دیگر فریقین کے وکیل بیرسٹر اسد اللہ کے دلائل میں وزن ہے،اس درخواست کو باقاعدہ ٹرائل کے لیے پیش نہیں کیا جاسکتا۔
واضح رہے پی ٹی آئی کے مہر شرافت علی نے مریم نواز کی انتخابی کامیابی کے خلاف درخواست دائر کی، جس میں لاہور کے حلقے پی پی 159 سے مریم نواز کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا۔