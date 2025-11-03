تازہ تر ین
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی انتخابی کامیابی کے خلاف دائر درخواست مسترد

وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز(maryam nawaz) کی انتخابی کامیابی کے خلاف دائر درخواست مسترد کردی گئی ۔

الیکشن ٹربیونل کے جج رانا زاہد محمود نے فیصلہ جاری کیا،فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار نے الیکشن ایکٹ 2017 کے رول 144 کو پورا نہیں کیا۔

عوامی خدمت ، تیز رفتار ترقی اور شفاف گورننس ہی ہمارا اصل ایجنڈا ہے ، مریم نواز

درخواست گزار کے الیکشن پٹیشن میں ہر صفحے پر دستخط موجود نہیں،درخواست گزار کا بیان حلفی میں اوتھ کمشنر کی تصدیق والے صفحے پر نام اور والد کا نام موجود نہیں۔

مریم نواز سمیت دیگر فریقین کے وکیل بیرسٹر اسد اللہ کے دلائل میں وزن ہے،اس درخواست کو باقاعدہ ٹرائل کے لیے پیش نہیں کیا جاسکتا۔

جس کی ملکیت، اسی کا حق، وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قبضہ مافیا کا باب ہمیشہ کیلئے بند کردیا

واضح رہے پی ٹی آئی کے مہر شرافت علی نے مریم نواز کی انتخابی کامیابی کے خلاف  درخواست دائر کی، جس میں  لاہور کے حلقے پی پی 159 سے مریم نواز کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا۔


