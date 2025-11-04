تازہ تر ین
انٹر نیشنل

دائیں بازو کے برطانوی رہنما ٹومی رابنسن دہشتگردی کے الزام سے بری

برطانیہ کے دائیں بازو کے رہنما اسٹیفن یاکسلے لینن المعروف ٹومی رابنسن دہشتگردی کے الزام سے بری ہوگئے۔

لندن سے میڈیا رپورٹ کے مطابق ویسٹ منسٹر مجسٹریٹس کورٹ نے 42 سالہ ٹومی رابنسن کو بری کرنے کا فیصلہ سنایا، ٹومی رابنسن کو چینل ٹنل میں داخلے کے وقت پولیس کو موبائل پن نمبر نہیں دیا تھا۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹومی رابنسن کا کہنا تھا کہ فون میں’صحافتی مواد’ کے سبب پن نمبر نہیں دیا، جولائی 2024 کے واقعے پر ٹومی رابنسن پر دہشتگردی ایکٹ کے تحت فرد جرم عائد ہوئی۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹومی رابنسن نے بتایا تھا کہ وہ اپنے دوست کی مہنگی کار بینیڈورم چھوڑنے جا رہے ہیں۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق افسران نے بتایا کہ ٹومی رابنسن کا ٹنل کا ایڈوانس ٹکٹ نہ لینا بھی غیرمعمولی تھا، کار میں سے 13 ہزار 370 پاؤنڈ اور 1,660 یورو برآمد ہوئے تھے۔


اہم خبریں
27ویں ترمیم پر بانی سے مشاورت کے بعد ردعمل دیں گے، بیرسٹر گوہر
سابق امریکی نائب صدر ڈک چینی کا 84 سال کی عمر میں عارضہ قلب سے انتقال
ایئر کرافٹ انجینیئرز کا احتجاج، قومی ایئر انتظامیہ آپریشن بحال رکھنے میں کامیاب
راولپنڈی: نانبائیوں کا 5 نومبر سے تندور غیر معینہ مدت کیلئے بند کرنے کا اعلان
غزہ میں عالمی فوج کی تعیناتی کیلئے امریکا نے اقوام متحدہ سے منظوری مانگ لی
آئی پی پیز معاہدوں کی منسوخی اور نظرثانی سے حکومت کو 3600 ارب کی بچت
راولپنڈی میں بارش کے ساتھ شدید ژالہ باری، فضائی آلودگی میں کمی
سندھ میں خواتین کیلیے پنک اسکوٹی فراہمی کے دوسرے مرحلے کا اعلان
کوہستان اسکینڈل: پشاور ہائیکورٹ کا اعظم سواتی کو دس دن تک گرفتار نہ کرنے کا حکم
امریکا کی تمام 50 ریاستوں میں مقامی و ریاستی انتخابات کیلئے ووٹنگ
قلات: سکیورٹی فورسز کے آپریشن میں بھارتی سرپرستی یافتہ 4 دہشتگرد ہلاک
سعودی عرب ابراہیمی معاہدے میں شامل ہوگا، ہم حل نکال لیں گے: ٹرمپ کا دعویٰ
قانون کی حکمرانی میں ڈنمارک کا پہلا نمبر، پاکستان 130ویں نمبر پر برقرار
فیصل آباد میں انٹرنیشنل کرکٹ کی 17 سال بعد واپسی، شاہین اور پروٹیز کے درمیان پہلا ون ڈے آج
بلیو اکانومی پاکستانی معیشت میں انقلاب برپا کر سکتی ہے، وزیر خزانہ
بابر اعظم کے پاس ون ڈے میں نیا ریکارڈ بنانے، کئی لیجنڈز سے آگے نکلنے کا سنہری موقع





دلچسپ و عجیب
چمپینزی بھی انسانوں کی طرح سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں: تحقیق
دبئی میں دنیا کی مہنگی ترین کافی، قیمت 3600 درہم
جاپانی کمپنی نے پیٹ کی چربی ختم کرنے والا پانی متعارف کرادیا
قدرت سے ربط رکھنے والے سرفہرست ممالک کون کون سے ہیں؟ فہرست جاری
بار کوڈ اسکین کراؤ، سلامی دے کر جاؤ، باراتیوں سے سلامی لینے کا ڈیجیٹل طریقہ متعارف
برطانوی فارم کا اوزی اوسبورن کو منفرد خراجِ عقیدت
روس: غلطی سے تمام ساتھیوں کی تنخواہ وصول کرنیوالے ملازم کا پیسے واپس کرنے سے انکار
مونگ پھلی کو بھوننے سے پہلے دھونا کیوں ضروی؟ دلچسپ تحقیق
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain