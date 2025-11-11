تازہ تر ین
قومی اسمبلی اجلاس: وزیر قانون نے 27 ویں آئینی ترمیم کا بل پیش کردیا، اپوزیشن کا احتجاج

اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ  نے قومی اسمبلی اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کا بل منظوری کے لیے پیش کیا، اس کے موقع پر اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج اور شور شرابہ کیا جا رہا ہے۔

وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا 27 ویں آئینی ترمیم کا بل سینیٹ سے 2 تہائی اکثریت سے منظور ہوا، مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں اپوزیشن کو بیٹھنا چاہیے تھا۔

اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا دنیا بھر میں آئینی معاملات کے لیے آئینی عدالتیں ہوتی ہیں، دیگر ممالک میں ججز کی تقرری جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کی جاتی ہے، میثاق جمہوریت میں بھی آئینی نظام کا بنیادی نکتہ شامل تھا۔

اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سوموٹو کے ذریعے ملک کا معاشی نظام بٹھا دیا گیا، کہاں سے شروع کریں؟کیا منتخب وزیراعظم کو گھر بھیجنے سے شروع کریں، اداکاروں کا کیس ہو،کسٹم سامان پر بھی سوموٹو لیا جاتا رہا، بل میں سوموٹو کااختیار ختم کیا گیا ہے اور ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ماضی میں آرٹیکل 200 کے تحت تبادلے ہوئے، وہ چیلنج بھی ہوئے، جوڈیشل کمیشن کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جج صاحب کا تبادلہ کرے، اگر جج صاحب انکار کرتے ہیں کہ میں نے تبادلہ نہیں کرانا تو وہ ریٹائر تصور ہوں گے۔

وزیر قانون نے بتایا کہ پہلے صدر مملکت آرٹیکل 200 کے تحت ہائیکورٹ سے دوسرے ہائیکورٹ میں تبادلہ تجویز کرسکتے تھے، چیف جسٹس کے بعد وزیراعظم کی تجویز پر صدر تبادلہ کر دیتے تھے، جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ اور آئینی عدالت کے 5 ججز اور اپوزیشن اور حکومت سے 2-2 ممبران پر مشتمل فیصلہ کرے گا۔

ان کا کہنا تھا کمیشن کو اختیار دیا گیا کہ وہ فیصلہ کرے اور جج کا تبادلہ کرے، اگر کمیشن کے حکم پر جج کہیں جانے سے انکار کرتا ہے تو وہ ریٹائر تصور ہوگا، دیکھا جائے گا کہ جج کو کتنے ماہ یا سال کہیں تبادلے پر بھیجا جاتا ہے۔

اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ صوبوں کے معاملات، آئینی مقدمات آئینی عدالت دیکھے گی، سپریم کورٹ دیوانی مقدمات سمیت کل 62 ہزار سے زائد مقدمات سنے گی، اگر یہ ترمیم پاس ہوتی ہے توموجودہ چیف جسٹس ہی آئینی کمیشن اور اداروں کی سربراہی کریں گے۔


