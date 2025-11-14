تازہ تر ین
Uncategorized

سائنسدانوں نے ’شیطانی مکھی‘ دریافت کرلی

دنیا میں پہلے ہی لاتعداد زہریلے اور خطرناک کیڑے مکوڑے موجود ہیں اور اب سائنسدانوں نے ایک ’شیطانی مکھی‘ بھی دریافت کر لی۔

کرٹن یونیورسٹی کے محققین نے مغربی آسٹریلیا سے مکھی کی ایک نئی قسم دریافت کی ہے جسے اُنہوں نے’ لوسیفر یعنی شیطان‘ کا نام دیا ہے۔

تحقیق کی سربراہ کٹ پرینڈرگاسٹ نے 2019ء میں شدید خطرے سے دوچار جنگلی پھول کا سروے کرتے ہوئے اس مکھی کو دریافت کیا جس کی منفرد شکل نے فوراََ ان کی توجہ حاصل کر لی۔

اُنہوں نے بتایا کہ اس مادہ مکھی کے چہرے پر ناقابل یقین چھوٹے سینگ تھے۔

نیٹ فلکس کے شو’لوسیفر‘ کی مداح کٹ پرینڈرگاسٹ نے مزید بتایا کہ اس مکھی کے شیطانی خدوخال کی وجہ سے اس کے لیے ’لوسیفر‘ نام بہترین تھا۔

اُنہوں نے کہا کہ اس نئی دریافت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں ابھی زمین پر زندگی کو مزید دریافت کرنا ہے۔

کٹ پرینڈرگاسٹ نے مزید کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ دریافت ان غیر دریافت شدہ مکھیوں کی انواع کی تعداد کے بارے میں آگاہی پیدا کرے گی جو ان علاقوں میں موجود ہوسکتی ہیں جہاں کان کنی کا خطرہ ہے۔

اُنہوں نے بتایا کہ کان کنی کرنے والی بہت سی کمپنیاں اب بھی مقامی مکھیوں کے بارے میں سروے نہیں کرتی ہیں، اس لیے ہم مکھیوں کی بہت سی انواع سے محروم ہو سکتے ہیں جن میں مکھیوں کی وہ انواع بھی شامل ہیں جو خطرے سے دوچار پودوں کو بچانے اور ماحولیاتی نظام کا توازن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔


اہم خبریں
ترامیم پر دو ججز کا ضمیر جاگا، جب ہم سے سیاسی انتقام لیا گیا تو کسی کی غیرت نہیں جاگی، خواجہ آصف
ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز کے پہلے میچ میں پاکستان کی عمان کیخلاف شاندار فتح
پیپلزپارٹی نے فیصل راٹھور کو وزیراعظم آزاد کشمیر کیلئے نامزد کر دیا
اسلام آباد کچہری خودکش حملے میں ملوث ٹی ٹی پی دہشت گرد سیل کے 4 ارکان گرفتار
وزیر دفاع تاجکستان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات، دوطرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال
جسٹس مسرت ہلالی کا آئینی عدالت کی جج بننے سے معذرت
پاکستان آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2025 سینیٹ سے کثرت رائے سے منظور
جسٹس امین الدین خان نے پہلے وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ کے طور پر حلف اٹھا لیا
آئین، جس کی پاسداری کا حلف لیا تھا، اب موجود نہیں رہا، جسٹس اطہر من اللہ
سپریم کورٹ کے ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللّٰہ مستعفی
قومی اسمبلی میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27 ویں آئینی ترمیم کی تحریک پیش کردی
کرپشن کا الزام، یوکرین کے وزیر انصاف کو معطل کردیا گیا
نارووال: پولیس تشدد سے خاتون جاں بحق، 6 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج
’قوم کے معماروں پر کوئی آنچ نہ آئے‘، فیلڈ مارشل نے کیڈٹ کالج وانا آپریشن پر لمحہ بہ لمحہ نظر رکھی
جنوبی کوریا کے ساحل سے 600 سال پُرانا جہاز نکال لیا گیا
محمود عباس اور میکرون کی ملاقات: فلسطینی آئین بنانےکیلئے مشترکہ کمیٹی کے قیام پر اتفاق





دلچسپ و عجیب
برطانیہ: جعلی نیول ایڈمرل جنگی یادگار کی تقریب میں شریک، پھول اور سلامی بھی دی
چین میں موجود 416 برس پرانی انگور کی بیل
دبئی: ایئر ٹیکسی کی کامیاب آزمائشی پرواز، عوامی سروس 2026 میں شروع ہوگی
اون کی ٹوپیوں پر یہ گیند نما پھندنا کیوں بنایا جاتا ہے؟
Roanoke کی گمشدہ بستی — وہ لوگ جو بغیر نشاں کے غائب ہوگئے
نائٹ شفٹ میں کام چوری کرنے کیلئے مریضوں کو زبردستی سلانے والا نرس پکڑا گیا
ڈیڑھ کروڑ میں 35 کلو سونا کہاں ملتا ہے؟ مشی خان نے ڈاکٹر نبیہا کو آڑے ہاتھوں لے لیا
یورپ کے تاریک غار میں دنیا کا سب سے بڑا مکڑی کا جال دریافت
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain