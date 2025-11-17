پاکستان نے سری لنکا کیخلاف ون ڈے سیریز میں کلین سوئپ کردیا

پاکستان نے محمد رضوان, فخر زمان اور حسین طلعت کی شاندار بیٹنگ کی بدولت سری لنکا کو سیریز کے آخری میچ میں 6 وکٹوں سے شکست دے کر وائٹ واش کردیا۔
تفصیلات کے مطابق راولپنڈی میں کھیلے گئے سیریز کے آخری ون ڈے میچ میں شاہین آفریدی نے ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا ہے، جو قومی ٹیم کیلیے اچھا ثابت ہوا۔ سری لنکا نے تیسرے ون ڈے میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو جیت کیلیے 212 رنز کا ہدف دیا۔
سری لنکا کی پوری ٹیم پاکستانی بولرز کے سامنے بے بس نظر آئی اور 45.2 اوورز میں 211 رنز بناکر آل آؤٹ ہوگئی۔
سری لنکا کی جانب سے سدھیرا 48، کوشل مینڈس 34 اور پون 32 رنز بناکر نمایاں بلے باز رہے۔ پاکستانی بولر محمد وسیم نے تین جبکہ فیصل اکرم اور حارث رؤف نے دو دو کھلاڑیوں کو شکار بنایا، شاہین اور فہیم اشرف کے حصے میں ایک ایک وکٹ آئی۔
ہدف کے تعاقب میں پاکستان نے بیٹنگ کا آغاز کیا تو حسیب اللہ خان بغیر کوئی رن بنائے 8 کے مجموعی اسکور پر پویلین لوٹے، پھر فخر زمان اور بابر اعظم نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے اسکور کو 82 تک پہنچایا۔
یہاں فخر زمان 45 گیندوں پر 55 رنز بناکر آؤٹ ہوئے، انہوں نے 37 گیندوں پر نصف سنچری اسکور کی۔ اس کے بعد بابر اعظم 101 کے مجموعی اسکور پر 34 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔
نئے آنے والے بلے باز سلمان آغا صرف 6 رنز بناکر پویلین لوٹے یوں پاکستان کی 115 پر چوتھی وکٹ گری، پھر محمد رضوان اور حسین طلعت نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے شاندار اننگز کھیلی اور 100 رنز کی شراکت قائم کی۔
محمد رضوان 61 اور حسین طلعت 42 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔سری لنکا کی جانب سے جیفری نے تین جبکہ مہیش نے ایک وکٹ حاصل کی۔
پاکستان ٹیم میں چار تبدیلیاں کی گئیں تھیں۔
سری لنکن کپتان چارتھ اسالنکا طبیعت ناساز ہونے کے باعث پلیئنگ الیون میں شامل نہیں ہیں۔