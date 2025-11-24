تازہ تر ین
صحت

سردیوں میں کن سبزیوں کا استعمال صحت کیلئے مفید ہے؟

موسمی سبزیاں سردی کے موسم میں صحت مند غذا کا ایک اہم حصہ بنتی ہیں کیونکہ یہ ایسے غذائی اجزا فراہم کرتی ہیں جو قوت مدافعت کو بڑھاتی ہیں اور صحت مند رہنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔

یہاں ایک نظر ان موسمی سبزیوں پر ڈال لیتے ہیں جن کا موسم سرما کے دوران استعمال کرنا صحت کے لیے مفید ہے۔

پالک

سردی کے موسم میں آئرن سے بھرپور پالک کا استعمال نمایاں ہے، آئرن قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور موسم سرما میں بیماریوں کا شکار ہونے کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اس میں مضبوط اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو خلیوں کو نقصان پہنچنے سے بچاتے ہیں اور سوزش کو کم کرتے ہیں۔

بٹرنٹ اسکواش

بٹرنٹ اسکواش وٹامن اے اور فائبر فراہم کرتا ہے، یہ دونوں ہی ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے مفید ہیں اور قوت مدافعت کو تقویت دیتے ہیں۔

اس سبزی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس خلیات کی حفاظت کرتے ہیں اور سوزش کو کم کرتے ہیں، یہ سبزی سردیوں میں سوپ اور سٹو بنانے کے لیے موزوں ہے۔

گاجر

گاجر میں وٹامن اے پایا جاتا ہے جو آنکھوں کی صحت اور قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے۔

اس کے علاوہ، گاجر میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جسم کو نزلہ زکام اور فلو کے خلاف مزاحمت میں مدد دیتے ہیں،  اسی لیے سردیوں میں اس سبزی کے استعمال کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔

 پتہ گوبھی

پتہ گوبھی جسے انگریزی میں’Kale‘ کہا جاتا ہے، یہ وٹامن اے، سی اور کے سے بھرپور ہوتی ہے، یہ تینوں وٹامن مدافعتی نظام اور ہڈیوں کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔

اس میں مضبوط اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو خلیوں کو نقصان سے بچاتے ہیں اور سوزش کو کم کرتے ہیں اور اسی لیے سردیوں میں اس سبزی کو استعمال کیا جاتا ہے۔

شکر قندی

شکر قندی وٹامن اے اور فائبر سے بھرپور ہوتی ہے، یہ ہاضمے کو بہتر بنانے اور قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔

اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ مواد جسم کو سوزش اور خلیوں کو پہنچنے والے نقصان سے بچاتا ہے۔

برسلز اسپراؤٹ (چھوٹی بند گوبھی)

برسلز اسپراؤٹ (چھوٹی بند گوبھی) میں وٹامن سی اور فائبر موجود ہوتا ہے جو کہ مدافعتی نظام اور ہاضمے کے لیے مفید ہیں۔ ان میں اینٹی آکسیڈینٹس بھی ہوتے ہیں جو خلیوں کی حفاظت کرتے ہیں اور سوزش کو کم کرتے ہیں۔


اہم خبریں
بھارت: باپ کے مشترکہ اکاؤنٹ سے بیٹے نے پونے 2 کروڑ نکال لیے
اوگرا کی گیس قیمتوں میں کمی کی منظوری، فیصلہ وفاق کو بجھوادیا
بھارتی جریدے نے مودی، امبانی اور اڈانی کے درمیان کرپشن گٹھ جوڑ پر رپورٹ جاری کردی
ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر عائد پابندی ختم
بالی وڈ کے لیجنڈ اداکار دھرمیندر 89 برس کی عمر میں انتقال کرگئے
ٹرمپ کے بارے میں پہلے جو کچھ کہا اس پر قائم ہوں: ظہران ممدانی
گلگت بلتستان اسمبلی 5 سالہ مدت مکمل کرنے کے بعد آج تحلیل ہوجائیگی
پشاور: ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ، 3 دہشتگرد ہلاک، 3 ایف سی اہلکار شہید
بنگلادیش نے آئرلینڈ کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کردیا
ٹیرف اور سرمایہ کاری کے ذریعے غیر ملکی زمینوں سے کھربوں ڈالر لے رہے ہیں: ٹرمپ
پارٹی انفارمیشن ونگ کا پی ٹی آئی آفیشل ایکس اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں، شیخ وقاص اکرم
طور خم سرحد کی بندش سے افغانستان کوایک ماہ میں 45 ملین ڈالر کا نقصان
قومی اسمبلی کے 6 اور صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں میں ضمنی انتخابات کیلیے پولنگ جاری
قیدی ملنا نہیں چاہتا تو جیل حکام زبردستی نہیں ملوا سکتے ، سہیل آفریدی کے خط پر عظمیٰ بخاری کا جواب
بھارتی میڈیا نے تیجس حادثہ کا ذمہ دار امریکا کو ٹھہرا دیا
پہلے مدارس سے سائنسدان نکلتے تھے، اب اسٹیٹس کو آگیا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ





دلچسپ و عجیب
شریا سرن کی اے آئی سے جعلی تصاویر پھیلانے کے رجحان پر تشویش
سونے سے بنا فعال ٹوائلٹ 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر میں نیلام
دنیا کے سب سے بڑے افرو ہیئر اسٹائل کا اعزاز امریکی خاتون کے نام
کھانے کے بغیر شادی کا دعوت نامہ وائرل
بھارت: بیوی کیساتھ ناجائز تعلق کا شبہ، شوہر نے کزن کو قتل کرکے لاش بوری میں بند کردی
ہوائی جہاز اپنے پیچھے یہ سفید لکیریں کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟
چین میں انوکھی کاکروچ کافی کی مقبولیت بڑھ گئی
امریکا: دنیا کا سب سے بڑا ایفرو ہیئر اسٹائل رکھنے والی خاتون
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain