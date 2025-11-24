سردیوں میں کن سبزیوں کا استعمال صحت کیلئے مفید ہے؟

موسمی سبزیاں سردی کے موسم میں صحت مند غذا کا ایک اہم حصہ بنتی ہیں کیونکہ یہ ایسے غذائی اجزا فراہم کرتی ہیں جو قوت مدافعت کو بڑھاتی ہیں اور صحت مند رہنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔
یہاں ایک نظر ان موسمی سبزیوں پر ڈال لیتے ہیں جن کا موسم سرما کے دوران استعمال کرنا صحت کے لیے مفید ہے۔
پالک
سردی کے موسم میں آئرن سے بھرپور پالک کا استعمال نمایاں ہے، آئرن قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور موسم سرما میں بیماریوں کا شکار ہونے کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اس میں مضبوط اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو خلیوں کو نقصان پہنچنے سے بچاتے ہیں اور سوزش کو کم کرتے ہیں۔
بٹرنٹ اسکواش
بٹرنٹ اسکواش وٹامن اے اور فائبر فراہم کرتا ہے، یہ دونوں ہی ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے مفید ہیں اور قوت مدافعت کو تقویت دیتے ہیں۔
اس سبزی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس خلیات کی حفاظت کرتے ہیں اور سوزش کو کم کرتے ہیں، یہ سبزی سردیوں میں سوپ اور سٹو بنانے کے لیے موزوں ہے۔
گاجر
گاجر میں وٹامن اے پایا جاتا ہے جو آنکھوں کی صحت اور قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے۔
اس کے علاوہ، گاجر میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جسم کو نزلہ زکام اور فلو کے خلاف مزاحمت میں مدد دیتے ہیں، اسی لیے سردیوں میں اس سبزی کے استعمال کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔
پتہ گوبھی
پتہ گوبھی جسے انگریزی میں’Kale‘ کہا جاتا ہے، یہ وٹامن اے، سی اور کے سے بھرپور ہوتی ہے، یہ تینوں وٹامن مدافعتی نظام اور ہڈیوں کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔
اس میں مضبوط اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو خلیوں کو نقصان سے بچاتے ہیں اور سوزش کو کم کرتے ہیں اور اسی لیے سردیوں میں اس سبزی کو استعمال کیا جاتا ہے۔
شکر قندی
شکر قندی وٹامن اے اور فائبر سے بھرپور ہوتی ہے، یہ ہاضمے کو بہتر بنانے اور قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔
اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ مواد جسم کو سوزش اور خلیوں کو پہنچنے والے نقصان سے بچاتا ہے۔
برسلز اسپراؤٹ (چھوٹی بند گوبھی)
برسلز اسپراؤٹ (چھوٹی بند گوبھی) میں وٹامن سی اور فائبر موجود ہوتا ہے جو کہ مدافعتی نظام اور ہاضمے کے لیے مفید ہیں۔ ان میں اینٹی آکسیڈینٹس بھی ہوتے ہیں جو خلیوں کی حفاظت کرتے ہیں اور سوزش کو کم کرتے ہیں۔