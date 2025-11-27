تازہ تر ین
صحت

ڈرائیونگ کی عادات بھی ڈیمنشیا کی ابتدائی علامت ہو سکتی ہیں، نئی تحقیق

ایک نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ آپ کی ڈرائیونگ کی عادات ڈیمنشیا کی ابتدائی علامت ہو سکتی ہیں۔ 

امریکی محققین کے مطابق الزائمر اور دماغی بیماریوں کی دیگر اقسام یادداشت اور سوچنے کی صلاحیت میں تبدیلی پیدا کرتی ہیں اور یہ تبدیلیاں گاڑی چلانے کے دوران نمایاں ہونا شروع ہو سکتی ہیں۔

مشاہدات کے مطابق الزائمر کے ابتدائی مراحل میں مبتلا افراد کم ڈرائیونگ کرنے لگتے ہیں، خاص طور پر رات کے وقت اور زیادہ تر مانوس راستوں تک محدود رہتے ہیں۔

واشنگٹن یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن، سینٹ لوئس، میسوری کے سائنس دانوں نے کاروں میں نصب جی پی ایس ٹریکرز کے اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کی نشاندہی کی جن میں دماغی صلاحیتوں میں کمی کا خطرہ تھا۔

محققین کے مطابق بوڑھے افراد کی ڈرائیونگ پر نظر رکھنا دماغی تبدیلیوں کو ابتدائی مرحلے میں کسی حادثے سے پہلے ہی پکڑنے میں مدد دے سکتا ہے

یہ تحقیق 56 ایسے افراد پر مشتمل تھی جنہیں ہلکی دماغی کمزوری تھی جبکہ 242 افراد پر جو دماغی طور پر صحت مند تھے۔ شرکاء کی اوسط عمر 75 سال تھی اور وہ تحقیق کے آغاز میں ہفتے میں کم از کم ایک بار گاڑی چلا رہے تھے۔

ابتدائی طور پر دونوں گروپوں کی ڈرائیونگ ایک جیسی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ہلکی دماغی کمزوری کے شکار افراد میں تین تبدیلیاں نمایاں طور پر ظاہر ہوئیں:

1- وہ ہر ماہ کم ڈرائیونگ کرنے لگے۔

2- وہ رات کے وقت باہر نکلنے سے گریز کرنے لگے۔

3- وہ کم نئے راستوں پر جاتے اور خود کو مانوس راستوں تک محدود رکھتے۔

یہ پہلی بار نہیں کہ سائنس دانوں نے رویوں میں تبدیلی کے ذریعے ڈیمنشیا کی ابتدائی علامات ڈھونڈنے کی کوشش کی ہو۔

محققین کا کہنا ہے کہ نیویگیشن میں مشکل پیش آنا یا لوگوں کے بہت قریب کھڑے ہونے جیسے رویے بھی اس مرض کی ابتدائی نشانی ہو سکتے ہیں۔


اہم خبریں
چین: ٹرین کی ٹکر سے 11ریلوے کارکن ہلاک
ناسا کی حیران کن دریافت، مریخ پر ’منی لائٹننگ‘ کا سراغ مل گیا
عدالت نے یوٹیوبر ڈکی بھائی کی رہائی کی روبکار جاری کردی
۔4 اکتوبر احتجاج کیس: عمر ایوب اشتہاری قرار، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم
۔26 نومبر احتجاج کیس: علیمہ خان کوعارضی عدالتی تحویل میں لینے کے بعد ضمانت پر رہا
برازیل کے سابق صدر بولسونارو کی 27 سال قید کی سزا پر عمل شروع
بھارتی گھمنڈ پھر خاک میں مل گیا، جنوبی افریقا نے 25 سال بعد گھر میں ہی مات دیدی
غزہ میں تباہ کن بارشیں: ہزاروں خیمے ڈوب گئے، سردی نے زندگی اجیرن بنا دی
صدر مملکت نے قومی اسمبلی اور سینیٹ کے اہم اجلاس کل طلب کر لیے
سرزمین کا تحفظ اور قومی سالمیت اولین ترجیح ہے، اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، فیلڈ مارشل
ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کرلیں ہم نہیں ڈرتے، علیمہ خان
اب پاکستان میں آسٹریلیا کا ویزا اپلائی کرنا آسان ہو گیا: آسٹریلین ہائی کمیشن
ایک تولہ سونے کی قیمت میں 7 ہزار 700 روپے اضافہ
اسلام آباد کچہری حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود نور ولی محسود نے کی تھی: وزیر اطلاعات
اسرائیلی وزیراعظم نے سکیورٹی خدشات پر اپنا بھارت کا دورہ منسوخ کردیا
راولپنڈی؛ لڑکی کے بال کاٹنے اور تشدد کرنے والے 3 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج





دلچسپ و عجیب
کیا کرسٹیانو رونالڈو ٹرمپ سے لمبے ہیں؟ وائرل تصویر نے نئی بحث چھیڑ دی
چین: 33 گھنٹے مسلسل لیٹنے کا انوکھا مقابلہ، 23 سالہ نوجوان فاتح قرار
برطانوی شہری کو ہلک جیسا روپ دھارنا مہنگا پڑگیا
18ویں صدی میں غرق جہاز میں 20 ارب ڈالر کا سونا موجود، پہلی قسط نکال لی گئی
شریا سرن کی اے آئی سے جعلی تصاویر پھیلانے کے رجحان پر تشویش
سونے سے بنا فعال ٹوائلٹ 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر میں نیلام
دنیا کے سب سے بڑے افرو ہیئر اسٹائل کا اعزاز امریکی خاتون کے نام
کھانے کے بغیر شادی کا دعوت نامہ وائرل
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain