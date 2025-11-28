تازہ تر ین
صحت

کیا ٹیٹوز جلد کے کینسر کی وجہ بن سکتے ہیں؟ ماہرین صحت نے بتا دیا

ٹیٹوز سے انسان کی جلد کو پہنچنے والے نقصان کے بارے میں ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے۔

تحقیق کے مطابق ٹیٹوز بنوانے والے لوگوں کے جلد کے کینسر میں مبتلا ہونے کا خطرہ 29 فیصد زیادہ ہوتا ہے۔

تحقیق کے مطابق ایسے افراد جو ٹیٹوز بنواتے ہیں انہیں میلانوما (Melanoma) ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، یہ جلد کے کینسر کی ایک سنگین قسم ہے جو کہ اکثر سورج کی خطرناک شعاعوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔

تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ٹیٹوز سورج کی خطرناک شعاعوں سے ہونے والے جلد کے کینسر کی قسم اسکویمس سیل کارسنوما (squamous cell carcinoma) کے خطرے کو بڑھاتے نظر نہیں آتے، اگرچہ جلد کے یہ دونوں طرح کے کینسر میلانوما اور اسکویمس سیل کارسنوما سورج کی خطرناک شعاعوں کی وجہ سے ہوتے ہیں لیکن دونوں مختلف خلیوں کی اقسام سے پیدا ہوتے ہیں اور شدت میں مختلف ہوتے ہیں، اسکویمس سیل کارسنوما، میلانوما سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔

ٹیٹوز اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ایک بہترین انتخاب اور جدید شناخت کا سنگ بنیاد ہیں۔ سویڈن میں ہر تین میں سے ایک بالغ فرد نے اپنے جسم پر ٹیٹوز بنوائے ہوئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج کے جدید دور میں یہ آرٹ کتنا مقبول ہے۔

مقبولیت کے باوجود سائنس دان ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ ٹیٹوز کے انسان کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے وبائی امراض کے ماہرین اب ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ کام مشکل ہے کیونکہ جو لوگ ٹیٹوز بنوانے کا انتخاب کرتے ہیں وہ اکثر ان لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں جو صحت کے نتائج کو متاثر کرنے کے طریقوں سے ایسا نہیں کرتے ہیں۔

ٹیٹوز کے بارے میں ذہن میں اُٹھنے والے سوالات کے جواب تلاش کرنے میں ایک اور مشکل یہ ہے کہ ابھی تک زیادہ تر لوگوں کے صحت کے ریکارڈز میں یہ بات کبھی نوٹ ہی نہیں کی گئی کہ کسی نے ٹیٹو بنوایا یا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ٹیٹوز کے صحت پر ممکنہ اثرات کے بارے میں جاننے کے لیے طویل مدتی نمونوں کا مطالعہ کرنا مشکل ہے۔

اس لیے محققین نے تحقیق کا آغاز ان لوگوں سے کیا جن کو پہلے ہی کینسر کی تشخیص ہو چکی تھی اور اس دوران سب سے پہلے یہ پتہ لگایا کہ کینسر میں مبتلا ان تمام افراد میں سے کس نے ٹیٹوز بنوائے ہیں، اس قسم کی تحقیق کو کیس کنٹرول اسٹڈی کہا جاتا ہے جو دو چیزوں کے آپس میں ممکنہ تعلق کا پتہ لگانے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔

اس تحقیق کے لیے سویڈن کے نیشنل کینسر رجسٹر سے محققین نے 2014ء سے 2017ء کے درمیان جلد کے کینسر میلانوما اور اسکویمس سیل کارسنوما میں مبتلا ہونے والے 20 سے 60 سال کی عمر کے افراد کی صحت کے بارے میں موجود ریکارڈ کا مطالعہ کیا۔

محققین نے 2 ہزار 880 میلانوما کیسز اور 2 ہزار821 اسکویمس سیل کارسنوما کیسز کا مطالعہ کیا۔

تحقیق کے دوران محققین نے کینسر کے ہر ایک کیس کا موازنہ اس کے ہم عمر اور ہم جنس تین ایسے افراد کے ساتھ کیا جنہیں جلد کے کینسر کی تشخیص نہیں ہوئی تھی۔

اس تحقیق کے نتائج میں یہ بات سامنے آئی کہ ٹیٹوز بنوانے والے لوگوں کے جلد کے کینسر میلانوما میں مبتلا ہونے کا خطرہ 29 فیصد زیادہ ہوتا ہے۔

ماہرین صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس تحقیق کے نتائج سے ٹیٹوز بنوانے والے لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آگاہی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے اپنی جلد کو سورج کی خطرناک شعاعوں سے بچائیں، سن اسکرین کا استعمال کریں اور  اپنی جلد کو باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں۔


اہم خبریں
پاکستان کی بنگلادیش کو 1 لاکھ ٹن چاول کی برآمدات، معاملے میں اہم پیشرفت
عمران خان صحتمند ہیں، اڈیالہ جیل آنے والے ہر شخص کی ان سے ملاقات کروائی جاتی ہے: جیل ذرائع
تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور سری لنکا میں سیلابی صورتحال، ہلاکتوں کی تعداد 256 ہوگئی
تمام ترقی پذیر ممالک کے لیے امریکا کے دروازے بند، ٹرمپ نے امیگریشن مستقل روک دی
چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ نے وزیراعلیٰ کے پی سے ملنے سے انکار کردیا
چین: ٹرین کی ٹکر سے 11ریلوے کارکن ہلاک
ناسا کی حیران کن دریافت، مریخ پر ’منی لائٹننگ‘ کا سراغ مل گیا
عدالت نے یوٹیوبر ڈکی بھائی کی رہائی کی روبکار جاری کردی
۔4 اکتوبر احتجاج کیس: عمر ایوب اشتہاری قرار، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم
۔26 نومبر احتجاج کیس: علیمہ خان کوعارضی عدالتی تحویل میں لینے کے بعد ضمانت پر رہا
برازیل کے سابق صدر بولسونارو کی 27 سال قید کی سزا پر عمل شروع
بھارتی گھمنڈ پھر خاک میں مل گیا، جنوبی افریقا نے 25 سال بعد گھر میں ہی مات دیدی
غزہ میں تباہ کن بارشیں: ہزاروں خیمے ڈوب گئے، سردی نے زندگی اجیرن بنا دی
صدر مملکت نے قومی اسمبلی اور سینیٹ کے اہم اجلاس کل طلب کر لیے
سرزمین کا تحفظ اور قومی سالمیت اولین ترجیح ہے، اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، فیلڈ مارشل
ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کرلیں ہم نہیں ڈرتے، علیمہ خان





دلچسپ و عجیب
جرمنی میں دنیا کا سب سے چھوٹا گھوڑا
صوابی: خاتون نے بیک وقت 4 بچوں کو جنم دیدیا
کیا کرسٹیانو رونالڈو ٹرمپ سے لمبے ہیں؟ وائرل تصویر نے نئی بحث چھیڑ دی
چین: 33 گھنٹے مسلسل لیٹنے کا انوکھا مقابلہ، 23 سالہ نوجوان فاتح قرار
برطانوی شہری کو ہلک جیسا روپ دھارنا مہنگا پڑگیا
18ویں صدی میں غرق جہاز میں 20 ارب ڈالر کا سونا موجود، پہلی قسط نکال لی گئی
شریا سرن کی اے آئی سے جعلی تصاویر پھیلانے کے رجحان پر تشویش
سونے سے بنا فعال ٹوائلٹ 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر میں نیلام
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain