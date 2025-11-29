فِن لینڈ کا پاکستان میں سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان

فِن لینڈ نے پاکستان میں سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔
فِن لینڈ کی جانب سے آپریشنل اور اسٹریٹیجک وجوہات پر پاکستان میں سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔
فن لینڈ کی وزارتِ خارجہ کے مطابق پاکستان، افغانستان اور میانمار میں سفارت خانے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
وزارتِ خارجہ فن لینڈ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد، کابل اور ینگون میں فِن لینڈ کے سفارت خانے 2026ء میں بند کر دیے جائیں گے۔
فن لینڈ کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ محدود تجارتی و اقتصادی تعلقات کی وجہ سے سفارت خانے بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ سفارت خانوں کی بندش کی وجوہات میں ان ممالک کی سیاسی صورتِ حال میں تبدیلیاں بھی شامل ہیں۔
وزارتِ خارجہ فن لینڈ کا مزید کہنا ہے کہ فن لینڈ نے بجٹ میں کمی کے باعث 2012ء میں بھی پاکستان میں اپنی سفارتی سرگرمیاں روک دی تھیں۔
واضح رہے کہ پاکستان میں فِن لینڈ سفارتی مشن کو دوبارہ 2022ء میں کھولا گیا تھا۔