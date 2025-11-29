تازہ تر ین
Uncategorized

فِن لینڈ کا پاکستان میں سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان

فِن لینڈ نے پاکستان میں سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔

فِن لینڈ کی جانب سے آپریشنل اور اسٹریٹیجک وجوہات پر پاکستان میں سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔

فن لینڈ کی وزارتِ خارجہ کے مطابق پاکستان، افغانستان اور میانمار میں سفارت خانے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

وزارتِ خارجہ فن لینڈ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد، کابل اور ینگون میں فِن لینڈ کے سفارت خانے 2026ء میں بند کر دیے جائیں گے۔

فن لینڈ کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ محدود تجارتی و اقتصادی تعلقات کی وجہ سے سفارت خانے بند کرنے کا فیصلہ کیا۔  سفارت خانوں کی بندش کی وجوہات میں ان ممالک کی سیاسی صورتِ حال میں تبدیلیاں بھی شامل ہیں۔

وزارتِ خارجہ فن لینڈ کا مزید کہنا ہے کہ فن لینڈ نے بجٹ میں کمی کے باعث 2012ء میں بھی پاکستان میں اپنی سفارتی سرگرمیاں روک دی تھیں۔

واضح رہے کہ پاکستان میں فِن لینڈ سفارتی مشن کو دوبارہ 2022ء میں کھولا گیا تھا۔


اہم خبریں
پاک فوج ملک میں باکسنگ کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، باکسر عامر خان
آزاد فلسطینی ریاست اور اسرائیلی مظالم پر جوابدہی ناگزیر؛ عالمی یوم یکجہتی پر وزیراعظم کا پیغام
آسٹریلوی وزیراعظم نے اپنی دیرینہ دوست سے شادی کرلی
افغان رجیم ناصرف پاکستان بلکہ پورے خطے کی سلامتی کیلئے خطرہ بن چکی ہے: ڈی جی آئی ایس پی آر
ایران کا فیفا ورلڈکپ ڈرا کے بائیکاٹ کا اعلان
وزیراعلیٰ پنجاب نے لاہور میں ٹریفک نظام کی بہتری کیلئے20جدید ترامیم مقرر کردیں
پاکستان کی بنگلادیش کو 1 لاکھ ٹن چاول کی برآمدات، معاملے میں اہم پیشرفت
عمران خان صحتمند ہیں، اڈیالہ جیل آنے والے ہر شخص کی ان سے ملاقات کروائی جاتی ہے: جیل ذرائع
تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور سری لنکا میں سیلابی صورتحال، ہلاکتوں کی تعداد 256 ہوگئی
تمام ترقی پذیر ممالک کے لیے امریکا کے دروازے بند، ٹرمپ نے امیگریشن مستقل روک دی
چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ نے وزیراعلیٰ کے پی سے ملنے سے انکار کردیا
چین: ٹرین کی ٹکر سے 11ریلوے کارکن ہلاک
ناسا کی حیران کن دریافت، مریخ پر ’منی لائٹننگ‘ کا سراغ مل گیا
عدالت نے یوٹیوبر ڈکی بھائی کی رہائی کی روبکار جاری کردی
۔4 اکتوبر احتجاج کیس: عمر ایوب اشتہاری قرار، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم
۔26 نومبر احتجاج کیس: علیمہ خان کوعارضی عدالتی تحویل میں لینے کے بعد ضمانت پر رہا





دلچسپ و عجیب
جرمنی میں دنیا کا سب سے چھوٹا گھوڑا
صوابی: خاتون نے بیک وقت 4 بچوں کو جنم دیدیا
کیا کرسٹیانو رونالڈو ٹرمپ سے لمبے ہیں؟ وائرل تصویر نے نئی بحث چھیڑ دی
چین: 33 گھنٹے مسلسل لیٹنے کا انوکھا مقابلہ، 23 سالہ نوجوان فاتح قرار
برطانوی شہری کو ہلک جیسا روپ دھارنا مہنگا پڑگیا
18ویں صدی میں غرق جہاز میں 20 ارب ڈالر کا سونا موجود، پہلی قسط نکال لی گئی
شریا سرن کی اے آئی سے جعلی تصاویر پھیلانے کے رجحان پر تشویش
سونے سے بنا فعال ٹوائلٹ 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر میں نیلام
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain