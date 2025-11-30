امریکا، کیلی فورنیا میں دوران تقریب فائرنگ سے 4 افراد ہلاک

امریکی ریاست کیلی فورنیا میں بینکٹ ہال میں تقریب کے دوران فائرنگ سے 4 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہوگئے۔
کاؤنٹی شیرف کے دفتر نے اپنے بیان میں کہا کہ اسٹاکٹن میں فائرنگ کا واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب لوگ تقریب میں شریک تھے، زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں۔
مقامی میڈیا کے مطابق تمام زخمیوں کو اسپتال منتقل کردیا گیا ہے، زخمیوں کی حالت کے بارے میں تاحال کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی۔
مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ٹارگٹڈ واقعہ ہوسکتا ہے، سیکیورٹی اداروں کی تحقیقیات جاری ہے۔