یہ چیز آپ کی ورزش کو ضائع کر سکتی ہے!

ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ورزش سے حاصل کیے جانے والے کچھ فوائد ہماری رہائش کے مقام کی وجہ سے ختم ہو سکتے ہیں۔

جرنل بی ایم سی میڈیسن میں شائع ہونے والی تحقیق میں سائنس دانوں نے بتایا کہ وہ افراد جو باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں لیکن آلودہ فضا میں بھی رہتے ہیں ان میں ورزش سے حاصل ہونے کے فوائد کی نصف مقدار ختم ہوجاتی ہے۔

یونیوسٹی کالج لندن میں کی جانے والی تحقیق میں سائنس دانوں نے 15 لاکھ سے زائد افراد کے ڈیٹا کا 10 برس سے زائد عرصہ تک مطالعہ کیا، ان افراد کا تعلق برطانیہ، تائیوان، چین، ڈینمارک اور امریکا سے تھا۔

تحقیق میں ورزش کی عادت کے ساتھ آلودہ ذرات PM2.5 (جو پھیپھڑوں میں پھنس کر خون میں شامل ہو سکتے ہیں) کی موجودگی کو دیکھا گیا۔

محققین کو معلوم ہوا کہ وہ افراد جو ہر ہفتے کم از کم ڈھائی گھنٹے کی معتدل یا سخت ورزش کرتے ہیں ان کے ورزش نہ کرنے والوں کے مقابلے میں قبل از وقت مرنے کے امکانات 30 فی صد کم ہوتے ہیں۔

البتہ، اگر یہ افراد ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں باریک آلودہ ذرات کی مقدار زیادہ ہو (25 مائیکرو گرام فی مکعب سے زیادہ) تو یہ امکانات 30 فی صد سے کم ہو کر 12 سے 15 فی صد تک ہوجاتے ہیں۔


