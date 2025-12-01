مجھ پر الزام لگانے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، سلمان اکرم راجا

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے مرکزی رہنما سلمان اکرم راجا نے کہا ہے کہ مجھ پر الزام لگانے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔
پارلیمنٹ میں گفتگو کے دوران سلمان اکرم راجا نے کہا کہ ڈیڑھ سال میں مجھ پر بہت الزامات لگے لیکن مجھے ہزیمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا بلکہ مجھ پر الزام لگانے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے کئی بار گزارش کی مجھے وکالت کی طرف لوٹنے دیں، بانی چیئرمین کی مہربانی ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔
پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما نے مزید کہا کہ جب تک بانی پی ٹی آئی کا حکم ہوگا، اپنی ذمے داری نبھاتا رہوں گا، یہ کوئی دور کی بات نہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے گی۔