ٹرمپ کا نیا کارنامہ، جنگ لڑنے والے دو ممالک کے درمیان امن معاہدہ کرا دیا

واشنگٹن: امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میزبانی میں جمہوریہ کانگو اور روانڈا کے صدور نے واشنگٹن میں امن معاہدے پر دستخط کر دیے، حالانکہ دونوں ممالک کی جنگ زدہ سرحدی علاقوں میں لڑائی اب بھی جاری ہے۔

صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے صدر فیلکس تشیسکیدی اور روانڈا کے صدر پال کاگامے کو ڈونلڈ جے۔ ٹرمپ انسٹیٹیوٹ آف پیس میں جمع کیا، جہاں دونوں رہنماؤں نے گزشتہ ماہ طے پائے معاشی انضمام کے معاہدے اور جون میں امریکہ کی ثالثی سے طے شدہ مگر تاحال نافذ نہ ہونے والے امن معاہدے پر دوبارہ اتفاق کیا۔

امریکی حکام کے مطابق دونوں ممالک نے اہم معدنیات، سیکیورٹی اور اقتصادی تعاون سے متعلق نئے سمجھوتوں پر بھی دستخط کیے ہیں۔

واشنگٹن کا مقصد کانگو کے قیمتی قدرتی وسائل تک بہتر رسائی حاصل کرنا اور اہم معدنیات کے شعبے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا توڑ کرنا ہے۔

صدر ٹرمپ نے تقریب کے دوران کہا، “ہم ایک ایسی جنگ ختم کر رہے ہیں جو دہائیوں سے جاری تھی۔ اب یہ ممالک ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے ترقی کی طرف بڑھیں گے اور امریکا کے ساتھ مضبوط شراکت داری قائم کریں گے۔”


