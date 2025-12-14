تازہ تر ین
انٹر نیشنل, اہم خبریں

سوڈان میں ڈرون حملہ، یو این امن مشن کے 6 بنگلادیشی ارکان جاں بحق

سوڈان میں ڈرون حملے میں بنگلادیش سے تعلق رکھنے والے یو این امن مشن کے 6 ارکان جاں بحق ہوگئے۔

اقوام متحدہ کے مشن کے مطابق ہفتے کے روز  سوڈان کے خطے کوردوفان میں ڈرون حملے کے نتیجے میں بنگلا دیش سے تعلق رکھنے والے یو این امن مشن کے 6 ارکان جاں بحق ہوئے۔

ڈرون حملے میں کوردوفان ریجن میں یواین مشن کے بیس کو نشانہ بنایاگیا ، حملے کے نتیجے میں 6 ارکان زخمی بھی ہوئے، جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے۔

ان زخمیوں کا تعلق بھی بنگلادیش سے ہے۔

بنگلا دیش کے عبوری سربراہ محمد یونس نے ایک بیان میں واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ بنگلادیشی اہلکاروں کو ہر ممکن ہنگامی امداد فراہم کی جائے۔

دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیوگوتریس نے امن مشن کے اراکین پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ  اس طرح کےحملے بلاجواز ہیں جو جنگی جرائم کے زمرےمیں آسکتے ہیں۔

سوڈانی فوج نے اس حملے کا الزام  باغی فوج ریپڈ سپورٹ فورس (آر ایس ایف) پر عائد کیا ہے۔

واضح رہے کہ سوڈانی فوج اور آر ایس ایف کے درمیان گزشتہ 2 سال سے زائد عرصے سے خانہ جنگی جاری ہے جس میں اب تک ہزاروں لوگ مارے جاچکے ہیں۔

آر ایس ایف کی جانب سے اس واقعے پر تاحال کوئی فوری ردِعمل سامنے نہیں آیا۔


اہم خبریں
آسٹریلیا کے بونڈی بیچ پر حملہ کرنے والے حملہ آوروں کی شناخت ہوگئی
آسٹریلیا: سڈنی کے ساحل پر یہودیوں کے تہوار کی تقریب کے دوران فائرنگ سے 12 افراد ہلاک، متعدد زخمی
ملک بھر میں بارشوں کے دو اسپیلز کی پیشگوئی، خشک سردی ختم ہونے کے امکانات
اظہر محمود کا پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ سفر ختم
پاکستان دنیا کے پہلے 3 کرپٹو اپنانے والے ممالک میں شامل ہے: بلال بن ثاقب
سوڈان میں ڈرون حملہ، یو این امن مشن کے 6 بنگلادیشی ارکان جاں بحق
پاکستان کے سابق اسپیڈ اسٹار شعیب اختر بنگلا دیش پریمیئر لیگ کا حصہ بن گئے
روس کا یوکرین پر ہائپر سونک میزائل سے حملہ، 10لاکھ سے زائد گھر بجلی سے محروم
امریکا کی براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ سے 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی
میسی کا دورہ بھارت، کولکتہ اسٹیڈیم میں10 منٹ قیام پر مداح مشتعل، توڑ پھوڑ کردی
پیوٹن سے ملاقات میں انتظار پر جھوٹی خبر؟ آر ٹی انڈیا نے وزیراعظم شہباز شریف سے متعلق پوسٹ حذف کر دی
پنجاب اور خیبرپختونخوا میں شدید دھند، موٹرویز ٹریفک کیلئے بند
سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی
پنجاب حکومت نے بسنت کا تہوار منانے کی اجازت دیدی
یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز رجب بٹ اور ندیم نانی والا کو پاکستان پہنچتے ہی بڑا ریلیف مل گیا
الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری کردیا





دلچسپ و عجیب
بھارت: لڑکی نے عاشق کی موت کے بعد اس کی لاش سے شادی کر لی
ہیومن واشنگ مشین مارکیٹ میں پیش، قیمت کیا ہے؟
جرمنی میں دنیا کا سب سے چھوٹا گھوڑا
صوابی: خاتون نے بیک وقت 4 بچوں کو جنم دیدیا
کیا کرسٹیانو رونالڈو ٹرمپ سے لمبے ہیں؟ وائرل تصویر نے نئی بحث چھیڑ دی
چین: 33 گھنٹے مسلسل لیٹنے کا انوکھا مقابلہ، 23 سالہ نوجوان فاتح قرار
برطانوی شہری کو ہلک جیسا روپ دھارنا مہنگا پڑگیا
18ویں صدی میں غرق جہاز میں 20 ارب ڈالر کا سونا موجود، پہلی قسط نکال لی گئی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain