سوڈان میں ڈرون حملہ، یو این امن مشن کے 6 بنگلادیشی ارکان جاں بحق

سوڈان میں ڈرون حملے میں بنگلادیش سے تعلق رکھنے والے یو این امن مشن کے 6 ارکان جاں بحق ہوگئے۔
اقوام متحدہ کے مشن کے مطابق ہفتے کے روز سوڈان کے خطے کوردوفان میں ڈرون حملے کے نتیجے میں بنگلا دیش سے تعلق رکھنے والے یو این امن مشن کے 6 ارکان جاں بحق ہوئے۔
ڈرون حملے میں کوردوفان ریجن میں یواین مشن کے بیس کو نشانہ بنایاگیا ، حملے کے نتیجے میں 6 ارکان زخمی بھی ہوئے، جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے۔
ان زخمیوں کا تعلق بھی بنگلادیش سے ہے۔
بنگلا دیش کے عبوری سربراہ محمد یونس نے ایک بیان میں واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ بنگلادیشی اہلکاروں کو ہر ممکن ہنگامی امداد فراہم کی جائے۔
دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیوگوتریس نے امن مشن کے اراکین پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کےحملے بلاجواز ہیں جو جنگی جرائم کے زمرےمیں آسکتے ہیں۔
سوڈانی فوج نے اس حملے کا الزام باغی فوج ریپڈ سپورٹ فورس (آر ایس ایف) پر عائد کیا ہے۔
واضح رہے کہ سوڈانی فوج اور آر ایس ایف کے درمیان گزشتہ 2 سال سے زائد عرصے سے خانہ جنگی جاری ہے جس میں اب تک ہزاروں لوگ مارے جاچکے ہیں۔
آر ایس ایف کی جانب سے اس واقعے پر تاحال کوئی فوری ردِعمل سامنے نہیں آیا۔