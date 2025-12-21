پاکستان میں پہلی بار “گلاس میٹرو ٹرین” منصوبے کا اعلان — اسلام آباد سے مری تک شفاف ٹرین چلانے کی تیاری

پاکستان میں جدید سفری نظام کی جانب ایک بڑا قدم سامنے آ گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے مری تک مکمل شفاف شیشے سے بنی گلاس میٹرو ٹرین چلانے کے منصوبے کا ابتدائی اعلان کر دیا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق یہ ٹرین جدید الیکٹرک سسٹم پر چلے گی، جس کی دیواریں اور چھت خصوصی مضبوط شیشے سے تیار کی جائیں گی، تاکہ مسافر سفر کے دوران پہاڑوں، وادیوں اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو سکیں۔
منصوبے سے وابستہ حکام کا کہنا ہے کہ اس گلاس ٹرین کو سیاحت کے فروغ کے لیے ڈیزائن کیا جا رہا ہے، اور اس میں جدید حفاظتی نظام، خودکار کنٹرول اور موسم کے مطابق درجہ حرارت کنٹرول کی سہولت بھی شامل ہوگی۔
اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی ہے۔ کچھ صارفین اسے
“پاکستان کے لیے انقلابی قدم”
تو کچھ
“خواب اور حقیقت کے درمیان منصوبہ”
قرار دے رہے ہیں۔
حکام کے مطابق فزیبلٹی رپورٹ جلد مکمل کی جائے گی، جس کے بعد منصوبے کی حتمی منظوری کا فیصلہ ہوگا۔