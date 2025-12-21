تازہ تر ین
اہم خبریں

پاکستان میں پہلی بار “گلاس میٹرو ٹرین” منصوبے کا اعلان — اسلام آباد سے مری تک شفاف ٹرین چلانے کی تیاری

پاکستان میں جدید سفری نظام کی جانب ایک بڑا قدم سامنے آ گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے مری تک مکمل شفاف شیشے سے بنی گلاس میٹرو ٹرین چلانے کے منصوبے کا ابتدائی اعلان کر دیا گیا ہے۔

ذرائع کے مطابق یہ ٹرین جدید الیکٹرک سسٹم پر چلے گی، جس کی دیواریں اور چھت خصوصی مضبوط شیشے سے تیار کی جائیں گی، تاکہ مسافر سفر کے دوران پہاڑوں، وادیوں اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو سکیں۔

منصوبے سے وابستہ حکام کا کہنا ہے کہ اس گلاس ٹرین کو سیاحت کے فروغ کے لیے ڈیزائن کیا جا رہا ہے، اور اس میں جدید حفاظتی نظام، خودکار کنٹرول اور موسم کے مطابق درجہ حرارت کنٹرول کی سہولت بھی شامل ہوگی۔

اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی ہے۔ کچھ صارفین اسے
“پاکستان کے لیے انقلابی قدم”
تو کچھ
“خواب اور حقیقت کے درمیان منصوبہ”
قرار دے رہے ہیں۔

حکام کے مطابق فزیبلٹی رپورٹ جلد مکمل کی جائے گی، جس کے بعد منصوبے کی حتمی منظوری کا فیصلہ ہوگا۔


اہم خبریں
رجب المرجب کا چاند نظر آگیا، یکم رجب کب ہوگی؟
بھارت کو 191 رنز سے ذلت آمیز شکست، پاکستان نے ایشیا کپ انڈر 19 کا ٹائٹل اپنے نام کرلیا
برطانیہ میں پاکستانی ہیرو نے تاریخ رقم کر دی، بچی کی جان بچانے پر انعام کا اعلان
پاکستان میں پہلی بار “گلاس میٹرو ٹرین” منصوبے کا اعلان — اسلام آباد سے مری تک شفاف ٹرین چلانے کی تیاری
“سب کچھ پلان کے مطابق تھا، مگر ایک غلطی نے راز کھول دیا”
پاکستان ہمارا سچا اور کھرا اتحادی ہے، یہ دوستی قیامت تک جاری رہے گی: ترک صدر
“خاموشی ٹوٹ گئی — وہ شخص بول پڑا جس سے کسی کو امید نہ تھی”
جنوبی افریقہ میں بار پر فائرنگ، 9 افراد ہلاک، 10 زخمی
بنگلادیش: طلبہ تحریک کے رہنما عثمان ہادی کی نماز جنازہ، محمد یونس سمیت ہزاروں افراد کی شرکت
توشہ خانہ ٹو کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کو 17، 17 سال قید
کراچی آنے والی بس حادثے کا شکار، 7 مسافر زخمی
پردے کی بے حرمتی پر پاکستان کی شدید مذمت، بھارتی وزیر اعلیٰ سے معافی کا مطالبہ
طوفانی ہواؤں نے مجسمۂ آزادی کو زمین بوس کردیا
سڈنی بانڈی بیچ دہشتگردی واقعہ، حملہ آور کا تعلق حیدرآباد سے تھا، بھارتی پولیس کی تصدیق
صدر مملکت نے وفاقی ٹیکس محتسب ظفر حجازی سے عہدے کا حلف لے لیا
سڈنی ساحل حملے میں ملوث ساجد اکرم کے بھارتی ہونے کا انکشاف





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain