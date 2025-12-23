تازہ تر ین
‘دنیا ہمارے ڈراموں کو پسندکرتی ہے لیکن پاکستان میں ڈراموں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا’

پاکستان کے نامور سینئر اداکار فیصل قریشی اپنی ہی انڈسٹری کے چند فنکاروں سے ناخوش نظر  آتے ہیں۔

فیصل قریشی نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے پاکستانی ڈراموں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے شکوہ بھی کیا۔

اداکار نے کہا کہ پاکستانی چینلز نے مختلف اقسام کے ڈرامے بنائے ہیں جس کے باعث پاکستانی عوام اپنے ڈراموں پر فخر محسوس کرتی ہے، دوسرے ممالک کے لوگ بھی ہم سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنے کہ پاکستانی فینز کرتے ہیں۔

انہوں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں ایک نیپالی شخص سے ملا وہ ہمارے ڈرامے کی تعریف کر رہا تھا، اسی طرح بنگلادیش، بھارت اور ترکیہ سمیت دیگر ممالک میں بھی  پاکستانی ڈراموں کو پسند کیا جا رہا ہے۔

سینئر اداکار نے شکوہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ دنیا میں ہمارے ڈراموں کو پسند کیا جا رہا ہے لیکن پاکستان میں لوگ ڈراموں کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے۔

فیصل قریشی نے ایک نجی ٹی وی سے نشر ہونے والے پروگرام میں شریک سینئر اداکاروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تنقید ہونی چاہیے جس کی وجہ سے تکنیکی چیزوں میں بہتری آتی ہے لیکن بہت زیادہ تنقید کرکے ڈرامہ خراب نہ کریں۔


