افغانستان میں آزادانہ نہیں گھوم سکتا، بلٹ پروف کار استعمال کرتا ہوں: راشد خان کا اعتراف

افغانستان کے اسپنر راشد خان نے سابق انگلش کپتان کیون پیٹرسن کے ساتھ گفتگو میں اپنی ذاتی سکیورٹی سے متعلق حیران کن انکشافات کردیے۔

راشد خان نے کہا کہ وہ کابل کی سڑکوں پر عام لوگوں کی طرح آزادانہ گھوم پھر نہیں سکتے اور اپنی حفاظت کے لیے بلٹ پروف گاڑی استعمال کرتے ہیں۔

اس دوران کیون پیٹرسن نے راشد خان سے سوال کیا کہ کیا وہ کابل کی گلیوں میں آزادانہ طور پر گھوم سکتے ہیں۔

اس پر راشد نے صاف الفاظ میں انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ افغانستان میں بلٹ پروف گاڑی استعمال کرتے ہیں،جو ان کی ذاتی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔

کیون پیٹرسن اس بات پر حیران رہ گئے تاہم راشد خان کے اندازِ گفتگو سے ظاہر ہوا کہ وہ اس صورتحال کو معمول کا حصہ سمجھتے ہیں۔


