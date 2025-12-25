تازہ تر ین
اہم خبریں, شوبز

نیٹ فلکس اور کپل شرما شو بڑے قانونی تنازع میں پھنس گئے

بھارت کا مقبول کامیڈی پروگرام ’دی گریٹ انڈین کپل شو‘ اس بار کسی مزاحیہ جملے نہیں بلکہ موسیقی کے استعمال پر قانونی مشکل میں پھنس گیا ہے۔

معروف میوزک رائٹس ادارے فونوگرافک پرفارمنس لمیٹڈ (پی پی ایل) انڈیا نے شو کے خلاف بمبئی ہائی کورٹ میں کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کا مقدمہ دائر کر دیا ہے۔

پی پی ایل کے مطابق نیٹ فلکس پر نشر ہونے والے شو کے تیسرے سیزن میں بالی ووڈ کے تین مشہور گانے اجازت کے بغیر استعمال کیے گئے۔

ان میں فلم منّا بھائی ایم بی بی ایس کا گانا ’ایم بولے تو‘، فلم کانٹے کا ’راما رے‘ اور فلم دیسی بوائز کا ’صبح ہونے نہ دے‘ شامل ہیں۔ یہ اقساط جون سے ستمبر کے درمیان نشر ہوئیں

درخواست گزار کا مؤقف ہے کہ ان گانوں کا استعمال بھارتی کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت ’عوامی پرفارمنس اور عوام تک ترسیل‘ کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ شو پہلے لائیو آڈیئنس کے سامنے ریکارڈ کیا جاتا ہے جہاں موسیقی سنائی دیتی ہے، اور بعد میں آن لائن لاکھوں ناظرین تک پہنچتا ہے۔

پی پی ایل نے عدالت کو بتایا کہ نومبر کے آغاز میں شو کے پروڈیوسرز کو نوٹس بھیجا گیا تھا، تاہم ان کا جواب غیر تسلی بخش تھا اور موسیقی کا استعمال جاری رکھا گیا۔

ادارے نے عدالت سے مزید استعمال روکنے، ممکنہ آمدن کی تفصیلات طلب کرنے اور خلاف ورزی سے متعلق مواد ضبط کرنے کی درخواست کی ہے۔

اس معاملے کی سماعت جلد متوقع ہے۔


اہم خبریں
قومی ائیرلائن کی نجکاری، فوجی فرٹیلائزرکمپنی عارف حبیب کنسورشیم میں شامل ہوگئی
ٹی ٹی پی افغانستان سے امریکی اسلحے کے ساتھ پاکستان میں دہشت گردی کررہی ہے، عالمی جریدے کا انکشاف
نیٹ فلکس اور کپل شرما شو بڑے قانونی تنازع میں پھنس گئے
امریکی ٹینس اسٹار وینس ولیمز نے اطالوی اداکار سے شادی کر لی
افغانستان میں آزادانہ نہیں گھوم سکتا، بلٹ پروف کار استعمال کرتا ہوں: راشد خان کا اعتراف
صبا قمرکیخلاف پولیس یونیفارم پہننے پر مقدمہ درج کرنےکی درخواست دائر
اتر پردیش: حکومت نے اسکولوں میں کرسمس کی چھٹی ختم کر دی، مسیحی برادری میں تشویش
انقرہ سے طرابلس کیلئے اڑان بھرنے والا طیارہ گر کر تباہ، لیبیا کے آرمی چیف جاں بحق
‘دنیا ہمارے ڈراموں کو پسندکرتی ہے لیکن پاکستان میں ڈراموں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا’
انگلش کرکٹرز کا آسٹریلیا میں حد سے زیادہ شراب نوشی کا معاملہ، تحقیقات کی یقین دہانی
پی ٹی آئی کے غیر قانونی مطالبات اور بلیک میلنگ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، وزیر اعظم
عثمان ڈار نے اپنا نام ای سی ایل سے نکلوانے کیلئے لاہور ہائیکورٹ سے رجوع کرلیا
ٹرمپ نے امریکا فرسٹ پالیسی کے تحت 30 سفیر واپس بُلا لیے
عمران خان اور بشریٰ بی بی کی 9 مئی و دیگر مقدمات میں ضمانت میں توسیع
رجب المرجب کا چاند نظر آگیا، یکم رجب کب ہوگی؟
بھارت کو 191 رنز سے ذلت آمیز شکست، پاکستان نے ایشیا کپ انڈر 19 کا ٹائٹل اپنے نام کرلیا





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain