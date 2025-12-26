’دی لائن کنگ‘ کی سابق اداکارہ کو قتل کردیا گیا، بوائے فرینڈ گرفتار

فلم ’دی لائن کنگ‘ میں ینگ نالا کے کردار سے شہرت حاصل کرنے والی براڈوے کی معروف اداکارہ امانی ڈایا اسمتھ کو چاقو کے وار سے قتل کردیا گیا جس کے الزام میں اداکارہ کے بوائے فرینڈ کو گرفتار کرلیا گیا۔
نیو جرسی کے مڈل سیکس کاؤنٹی حکام کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ انہیں اتوار کو صبح کے وقت ایک رہائش گاہ پر چاقو حملے کیا اطلاع موصول ہوئی۔
بعد ازاں، پراسیکیوٹر یولانڈا سِکون اور ایڈیسن پولیس چیف تھامس برائن نے تصدیق کی کہ نیو جرسی میں ایک گھر کے اندر سے اداکارہ امانی ڈایا اسمتھ کی لاش ملی جسے چاقو کے وار سے ہلاک کیا گیا تھا۔
پولیس کے مطابق اداکارہ کو فوری طور پر نیو برنسوک کے رابرٹ ووڈ جانسن یونیورسٹی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں انہیں مردہ قرار دے دیا گیا۔
ابتدائی تفتیش کے دوران پولیس حکام نے بتایا کہ اداکارہ کو مبینہ طور پر ان کے بوائے فرینڈ جارڈن ڈی جیکسن-اسمال نے قتل کیا تھا جسے حراست میں لے لیا گیا اور ان پر قتل سمی دیگر الزامات عائد کیے گے ہیں۔
اداکارہ اسمتھ کے اہلِ خانہ نے ان کے قتل کے بعد ’گو فنڈ می‘ نام کے ایک پیچ بھی بنایا۔
اداکارہ کے اہلخانہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امانی ڈایا اسمتھ کی عمر 25 سال تھی، اور ان کے پسماندگان میں 3 سالہ بیٹا، والدین، دو کمر عمر بہن بھائی شامل ہیں۔