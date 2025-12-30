تازہ تر ین
اہم خبریں, شوبز

اداکار ضرار خان رشتہ ادواج میں بندھ گئے، نکاح کی تصاویر وائرل

پاکستان شوبز کے ابھرتے ہوئے اداکار ضرار خان نے اپنی نجی زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہوئے نکاح کی خوش خبری مداحوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔

اداکار کی جانب سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی تصاویر نے دیکھتے ہی دیکھتے توجہ حاصل کرلی اور ان کے چاہنے والوں کی جانب سے مبارک بادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

انسٹاگرام پر شیئر کی گئی تصاویر سے سامنے آیا کہ ضرار خان نے 28 دسمبر 2025 کو کاروباری شخصیت مومل خان کے ساتھ نکاح کیا۔ اداکار نے تصاویر کے ساتھ ایک دلچسپ اور مزاحیہ کیپشن بھی تحریر کیا جس میں لکھا، ’’کس نے کہا کہ کھانا بنا کر کسی لڑکی کا دل نہیں جیتا جا سکتا؟‘‘ اس جملے نے مداحوں کو خوب محظوظ کیا۔

نکاح کی تقریب سادگی اور نجی ماحول میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ضرار خان سفید کرتا شلوار اور ہم رنگ واسکٹ میں ملبوس دکھائی دیے، جبکہ دلہن مومل خان نے پستہ رنگ کا خوبصورت لباس زیب تن کیا جس پر ہلکی سنہری کڑھائی، سیکوئنز، زری اور چٹاپٹی کا نفیس کام نمایاں تھا۔

ضرار خان کا تعلق ایک پشتو خاندان سے ہے اور انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ماڈلنگ اور ڈیجیٹل کنٹینٹ کری ایشن سے کیا۔ انسٹاگرام پر کوکنگ ویڈیوز کے ذریعے انہوں نے خاصی مقبولیت حاصل کی، جس کے بعد اداکاری کی دنیا میں قدم رکھا۔ اداکاری اختیار کرنے سے پہلے وہ ایک ملازمت بھی کرتے رہے، تاہم شوق کو پیشہ بنانے کے لیے نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔

دوسری جانب ان کی اہلیہ مومل خان ایک کامیاب کاروباری خاتون ہیں۔ وہ ایک کنسلٹنسی اور امیگریشن کمپنی کی بانی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ملبوسات کے برانڈ کی شریک بانی بھی ہیں۔

ضرار خان کے نکاح کی خبر اور تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں، جہاں شوبز شخصیات اور مداح ان کے لیے نیک تمناؤں اور دعاؤں کا اظہار کر رہے ہیں۔


اہم خبریں
۔50ویں چیف آف آرمی اسٹاف پولـو اور ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ اختتام پذیر
اداکار ضرار خان رشتہ ادواج میں بندھ گئے، نکاح کی تصاویر وائرل
دبئی میں گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی نیلامی، سب سے مہنگی نمبر پلیٹ 74 کروڑ پاکستانی روپوں میں فروخت
روسی صدر پیوٹن کی رہائش گاہ پر ڈرون حملے کی کوشش، یوکرین نے تردید کردی
معروف برطانوی باکسر حادثے میں زخمی، دو ٹیم ممبر ہلاک
سابق بنگلادیشی وزیراعظم خالدہ ضیا 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں
’دی لائن کنگ‘ کی سابق اداکارہ کو قتل کردیا گیا، بوائے فرینڈ گرفتار
باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں پہلے ہی دن 20 وکٹیں گر گئیں
تہران میں طالبان حکومت مخالف سابق افغان سکیورٹی کمانڈر قتل
۔9 مئی مقدمات کا تفصیلی فیصلہ جاری؛ پی ٹی آئی رہنما محمود الرشید کو 33 سال قید کی سزا
امریکا کے نائجیریا پر فضائی حملے، متعدد داعش جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ، ویڈیو بھی جاری کردی
۔17 سال بعد وطن واپسی، خالدہ ضیا کے بیٹے کی بنگلا دیشی سیاست میں بڑی انٹری
قومی ائیرلائن کی نجکاری، فوجی فرٹیلائزرکمپنی عارف حبیب کنسورشیم میں شامل ہوگئی
ٹی ٹی پی افغانستان سے امریکی اسلحے کے ساتھ پاکستان میں دہشت گردی کررہی ہے، عالمی جریدے کا انکشاف
نیٹ فلکس اور کپل شرما شو بڑے قانونی تنازع میں پھنس گئے
امریکی ٹینس اسٹار وینس ولیمز نے اطالوی اداکار سے شادی کر لی





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain