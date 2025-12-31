سابق بنگلادیش وزیراعظم خالدہ ضیا کی نماز جنازہ ادا، ہزاروں افراد کی شرکت

بنگلادیش کی پہلی خاتون وزیراعظم خالدہ ضیا کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔
خالدہ ضیا کی نماز جنازہ ڈھاکا میں بنگلادیش کی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے میا مانک ایونیو میں ادا کی گئی جس میں سیاسی رہنماؤں سمیت ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
چیف ایڈوائزر بنگلادیش ڈاکٹر محمد یونس بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے جبکہ حکومت پاکستان کی نمائندگی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ایاز صادق پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے خالدہ ضیا کے اہلخانہ سے تعزیت کریں گے۔
خالدہ ضیا کو ان کے شوہر اور سابق صدر بنگلادیش ضیا الرحمان کے پہلو میں سپرد خاک کیا جائے گا۔
یاد رہے کہ دو مرتبہ بنگلادیش کی وزیراعظم رہنے والی خالدہ ضیا کا انتقال دو روز قبل ڈھاکا کے اسپتال میں ہوا تھا، خالدہ ضیا 1991 سے 1996 اور پھر 2001 سے 2006 تک بنگلادیش کی وزیراعظم رہیں۔