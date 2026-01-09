تازہ تر ین
انٹر نیشنل, اہم خبریں

میرے ہوتے ہوئے چین تائیوان پر حملہ نہیں کرے گا، ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ چین میرے دورِ صدارت میں تائیوان پر حملہ نہیں کرے گا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین تائیوان پر فوجی کارروائی نہیں کرے گا جب تک وہ امریکی صدر ہیں اور وہ خود بھی یقین رکھتے ہیں کہ چین حملہ نہیں کرے گا۔

ٹرمپ نے کہا کہ فیصلہ آخرکار چینی قیادت پر ہے لیکن ان کو امید ہے کہ چین اس اقدام سے گریز کرے گا۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر چین تائیوان کی حیثیت کو تبدیل کرتا ہے تو وہ بہت ناخوش ہوں گے۔

واضح رہے کہ چین تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے اور اس نے بارہا کہا ہے کہ وہ گزشتہ 1979 کی امریکا چین معاہدوں کے تحت ’ایک چین‘ پالیسی پر عمل کرتا ہے لیکن اس نے طاقت کے استعمال کا اختیار کبھی نہیں چھوڑا۔

دوسری جانب امریکا تائیوان کا اہم دفاعی حامی ہے تاہم اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں ہیں اور امریکی قانون تائیوان ریلیشنز ایکٹ کے تحت امریکا کو تائیوان کو دفاعی صلاحیت فراہم کرنی ہوتی ہے

ماہرین کے مطابق چین کے فیصلے اپنے اندرونی سیاسی اور فوجی حالات پر منحصر ہیں اور صرف ایک فرد یعنی ٹرمپ کی موجودگی اس معاملے پر محدود اثر رکھتی ہے۔


اہم خبریں
پاک امریکا تعلقات تاریخ کی مضبوط ترین سطح پر، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری جلد متوقع
پاکستان سپر لیگ میں 2 نئی ٹیمیں حیدرآباد اور سیالکوٹ شامل ہوگئیں
ملالہ کا غزہ، سوڈان اور کانگو میں لڑکیوں کی تعلیم کیلئے 3 لاکھ ڈالر کی امداد کا اعلان
میرے ہوتے ہوئے چین تائیوان پر حملہ نہیں کرے گا، ٹرمپ
مداحوں نے پاکستانی اداکارہ کو ’کاجول‘ قرار دے دیا
عابدہ پروین کی وفات کی خبریں جھوٹی، بیٹی نے تصدیق کردی
خلا باز کی طبیعت ناساز، ناسا خلائی مشن قبل از وقت ختم کرنے پر مجبور
پی ٹی آئی کا کراچی میں تاریخ کا سب سے بڑاجلسہ کرنے کا اعلان
ایران میں مظاہرے بے قابو، ملک بھر میں انٹرنیٹ کا مکمل بلیک آؤٹ
پی ایس ایل میں نئی تاریخ رقم، ساتویں ٹیم ریکارڈ 175 کروڑ روپے میں فروخت
آئی ایم ایف کی کڑی شرط؛ شوگر سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنے کیلیے جامع پلان تیار
تائیوان کا ایک ایف 16 لڑاکا طیارہ مشرقی ساحل کے قریب حادثے کا شکار ہو کر گر کر تباہ ہو گیا
وینزویلا کے صدر کی گرفتاری کے وقت پہنا ہوا نائیکی کا ٹریک سوٹ آؤٹ آف اسٹاک
امریکی کارروائی کے دوران کیوبا اور وینزویلا کے سینئر فوجی افسران ہلاک ہوئے، فہرست جاری
یورپ میں شدید برفباری سے نظام زندگی مفلوج، مختلف حادثات میں 6 افراد ہلاک، سینکڑوں پروازیں منسوخ
کارتك آریان کی 17 سالہ لڑکی سے رومانس کی افواہیں، گوا کی تصاویر وائرل





دلچسپ و عجیب
معصوم پرندے کو بچانے کیلیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی؛ نوجوان ہیرو کی ویڈیو وائرل
جنگلی ہاتھی فٹبال کھیلنے میدان میں آگیا، ویڈیو وائرل
امریکا: ایک غلطی نے خاتون کولاکھوں ڈالر جتوا دیے
کرسمس پر ’’جنگل بیلز‘‘ نے منگولین روپ دھار لیا، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ وائرل
🎥 ایک ویڈیو لیک ہوئی اور طاقتور لوگوں کی نیندیں اڑ گئیں
⚡ 12 سالہ ذہین بچے نے وہ کر دکھایا جو بڑے نہ کر سکے!
بارش نے راز کھول دیا — 100 سال پرانا صندوق
😱 جیب میں رکھا موبائل، موت کے سامنے دیوار بن گیا!
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain