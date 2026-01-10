تازہ تر ین
انٹر نیشنل, اہم خبریں

چین اور روس ہم سے وینزویلا کا تیل خرید سکتے ہیں، ٹرمپ

امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین اور روس ہم سے وینزویلا کا تیل خرید سکتے ہیں۔

وائٹ ہاوس میں امریکی آئل کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیداروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وینزویلا میں 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پر غور کر رہے ہیں جبکہ امریکا اور وینزویلا کے پاس دنیا کا 55 فیصد تیل ہے، امریکا نے گزشتہ روز وینزویلا سے 3 کروڑ بیرل تیل لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور روس ہم سے وینزویلا کا تیل خرید سکتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ وینزویلا میں تیل کے بڑے ذخائر موجود ہیں وہاں تیل کا کاروبار فوری طور پر شروع کر دیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ آئل کمپنیاں وہاں کا انفرا اسٹرکچر کیسے بہتر بناتی ہیں، انہوں نے کہا کہ تیل کے تاجروں کو وینزویلا میں مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔


اہم خبریں
سرد موسم کی شدت؛ تعلیمی اداروں میں چھٹیاں ایک ہفتہ بڑھا دی گئیں
پی ایس ایل کے 11 ویں ایڈیشن کے ڈرافٹ 30 جنوری کو ہونے کا امکان
لاہور میں دھند کا راج، درجہ حرارت تین ڈگری تک گر گیا
چاہتی ہوں کوئی شہزادہ آئے اور مجھے بگی پر بٹھا کر لے جائے: حریم فاروق
ایرانی سیکیورٹی فورسز مظاہرین پر تشدد سے باز رہیں، فرانس، برطانیہ اور جرمنی کا مشترکہ بیان
چین اور روس ہم سے وینزویلا کا تیل خرید سکتے ہیں، ٹرمپ
پاک امریکا تعلقات تاریخ کی مضبوط ترین سطح پر، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری جلد متوقع
پاکستان سپر لیگ میں 2 نئی ٹیمیں حیدرآباد اور سیالکوٹ شامل ہوگئیں
ملالہ کا غزہ، سوڈان اور کانگو میں لڑکیوں کی تعلیم کیلئے 3 لاکھ ڈالر کی امداد کا اعلان
میرے ہوتے ہوئے چین تائیوان پر حملہ نہیں کرے گا، ٹرمپ
مداحوں نے پاکستانی اداکارہ کو ’کاجول‘ قرار دے دیا
عابدہ پروین کی وفات کی خبریں جھوٹی، بیٹی نے تصدیق کردی
خلا باز کی طبیعت ناساز، ناسا خلائی مشن قبل از وقت ختم کرنے پر مجبور
پی ٹی آئی کا کراچی میں تاریخ کا سب سے بڑاجلسہ کرنے کا اعلان
ایران میں مظاہرے بے قابو، ملک بھر میں انٹرنیٹ کا مکمل بلیک آؤٹ
پی ایس ایل میں نئی تاریخ رقم، ساتویں ٹیم ریکارڈ 175 کروڑ روپے میں فروخت





دلچسپ و عجیب
معصوم پرندے کو بچانے کیلیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی؛ نوجوان ہیرو کی ویڈیو وائرل
جنگلی ہاتھی فٹبال کھیلنے میدان میں آگیا، ویڈیو وائرل
امریکا: ایک غلطی نے خاتون کولاکھوں ڈالر جتوا دیے
کرسمس پر ’’جنگل بیلز‘‘ نے منگولین روپ دھار لیا، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ وائرل
🎥 ایک ویڈیو لیک ہوئی اور طاقتور لوگوں کی نیندیں اڑ گئیں
⚡ 12 سالہ ذہین بچے نے وہ کر دکھایا جو بڑے نہ کر سکے!
بارش نے راز کھول دیا — 100 سال پرانا صندوق
😱 جیب میں رکھا موبائل، موت کے سامنے دیوار بن گیا!
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain