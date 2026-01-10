پی ایس ایل کے 11 ویں ایڈیشن کے ڈرافٹ 30 جنوری کو ہونے کا امکان

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے 11 ویں ایڈیشن کیلئے مزید دو ٹیمیں تو سامنے آگئی تاہم اب ڈرافٹ کا انتظار ہے۔
ذرائع کے مطابق پاکستان سپر لیگ 11 کے ڈرافٹ 30 جنوری کو ہونے کا امکان ہے اور پی ایس ایل مینجمنٹ نے ڈرافٹ کے حوالے پلاننگ شروع کر دی ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل مینجمنٹ نے ڈرافٹ سے قبل تمام معاملات جلد ختم کرنے کی منصوبہ بندی کرلی ہے، اب ڈرافٹ کا وینیو اور تاریخ کا باضابطہ اعلان جلد کردیا جائے گا۔
ذرائع نے بتایا کہ پی ایس ایل 11 ڈرافٹ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سیریز کے دوران ایک روز کے وقفے میں ہوں گے۔
واضح رہے کہ اس ڈرافٹ میں تمام 8 فرنچائزز مالکان کوچز اور دیگر نمائندے شریک ہوں گے۔
پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندرز، کراچی کنگز، پشاور زلمی، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز، اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کے علاوہ اب 11 ویں ایڈیشن سے سیالکوٹ اور حیدرآباد کی ٹیموں کی بھی شمولیت ہوگئی ہے۔