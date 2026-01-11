پاکستانی ایم ایم اے فائٹر انیتا کریم نے تاریخ رقم کر دی

اسلام آباد:
پاکستان میں خواتین کی پہلی پروفیشنل ویمنز ایم ایم اے فائٹ انیتا کریم نے نام اپنے نام کر لی۔
اسلام آباد میں پرو فیشنل ایم ایم اے لیگ انفنیٹ چیمپیئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔
خواتین کی 52 کلو گرام ٹائٹل فائٹ میں انیتا کریم نے ایران کی پریسا شمش آبادی کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آوٹ کر دیا۔
ہنزہ سے تعلق رکھنے والی انیتا کریم پاکستان کی پہلی پروفیشنل ایم ایم اے فائٹر ہیں جنہوں نے بین الاقوامی مقابلوں میں شاندار فتوحات حاصل کیں۔
انیتا کریم نے پہلی مرتبہ اپنی سر زمین پر پروفیشنل ایم ایم اے ٹائٹل فائٹ جیت لی۔