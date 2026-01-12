افغان کرکٹر محمد نبی اور بیٹے نے ایک ہی ٹیم میں کھیل کر کرکٹ میں نئی تاریخ رقم کردی

کابل: افغان کرکٹر محمد نبی اور ان کے بیٹے حسن عیسیٰ خیل نے بنگلادیش پریمیئر لیگ میں ایک ہی ٹیم میں کھیل کر نئی تاریخ رقم کردی۔
تفصیلات کے مطابق بی پی ایل میں نوکھالی ایکسپریس کی طرف سے کھیلتے ہوئے حسن عیسیٰ خیل نے والد کے ساتھ چوتھی وکٹ کےلیے53 رنزکی پارٹنرشپ قائم کی اور اس دوران 19 سالہ حسن عیسیٰ خیل نے 60 گیندوں پر 92 رنز بنائے۔
محمد نبی اور ان کے بیٹے کی جوڑی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی تاریخ میں ایک ٹیم سےکھیلنے والےباپ بیٹےکی پہلی جوڑی بن گئی۔
اس موقع پر محمد نبی نے کہا کہ اپنے بیٹے کےساتھ کھیلنے پر کافی خوش ہوں، بیٹے کے ساتھ کھیلنے کےلیےکافی عرصےسے انتظار کررہا تھا، بیٹے کو پروفیشنل کرکٹر بنایا اور اس نے ڈیبیو پر اچھی پرفارمنس دکھائی، میچ سے ایک دن قبل90 منٹ تیاری کی، بیٹےکوبتاتا رہا کس طرح کی بولزکا سامنا کرناپڑےگا۔
اس موقع پر حسن عیسیٰ خیل نے کہا کہ ہم اچھے دوست ہیں، والد سخت مزاج نہیں لیکن ٹریننگ میں سختی کرتے ہیں، افغانستان نیشنل ٹیم کی جانب سےکھیلنا میرا خواب ہے۔
اس میچ میں نوکھالی ایکسپریس نے ڈھاکا کیپیٹلزکو 41 رنز سے شکست دی تھی۔