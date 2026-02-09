تازہ تر ین
پی ٹی آئی کی عیاری نہیں چلی،کل پنجاب میں زیرو ہڑتال، زیروشٹرڈاؤن اور زیرو پہیہ جام تھا: مریم نواز

وزیر اعلی ٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ  پی ٹی آئی کی عیاری نہیں چلی، پنجاب نے منفی باتیں پھیلانے  والوں کی ہڑتال کی کال کو  مسترد کردیا،  پنجاب میں زیرو ہڑتال ، زیروشٹرڈاؤن  اور   زیرو پہیہ جام تھا۔

لاہور میں اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ  پنجاب نے بسنت کے کامیاب انعقاد پر انتظامیہ کو سراہا۔

مریم نواز کا کہنا تھا کہ لاہور میں بسنت کی بحالی سے ثقافت بحال ہوئی، پورے ملک  سے لوگ بسنت منانے لاہور آئے،لاہوریوں کے چہروں پر خوشی دیکھ کر اچھا لگا، عوام کی جانب سے بسنت  ایس او  پیز  پر مکمل عملدرآمد کیا گیا، بدقسمتی سے کچھ واقعات ضرور ہوئے ہیں، لوگ چھتوں سے گرے ہیں،  چھت پر کنکریٹ کی دیوار نہیں تو عارضی بنا لیں، انفرادی غلطی کی وجہ سے چند واقعات ہوئے،  ایک بھی موت گلا کٹنے سے نہیں ہوئی، پہلے بسنت کو خونی بسنت کہا جاتا تھا، لوگوں کے گلےکٹتے تھے۔

مریم نواز کا کہنا تھا کہ کل ایک ہڑتال کی کال آئی ہوئی تھی،  پنجاب میں کسی بھی جگہ ہڑتال نہیں ہوئی، عوام نے منفی رویوں اورگالم گلوچ کو یکسر مسترد کر دیا، عوام نے انتشاری اور فسادی ٹولے کی ہڑتال کو مکمل ناکام بنا دیا،  اتوار کے دن دکانیں بند ہوتی ہیں،  پنجاب میں زیرو ہڑتال تھی، زیروشٹرڈاؤن، زیرو پہیہ جام تھا،  فتنہ فساد کےکلچر کو لوگوں نے مسترد کیا،  پی ٹی آئی کی عیاری چلی نہیں۔

 ان کا کہنا تھا کہ ارب پتیوں کی کال غریب عوام کو نقصان پہنچانےکی کال تھی،  خوش آئند بات تھی کہ لوگوں نے بدتمیزی کےکلچر کو مسترد کردیا۔


میزائل یا طیاروں سے زیادہ قوم کی استقامت اصل طاقت ہے، آیت اللہ خامنہ ای
لیہ: دھی رانی پروگرام کے تحت 370 جوڑوں کی اجتماعی شادی تقریب
چیف جسٹس سے اقوامِ متحدہ کے وفد کی ملاقات، عدالتی اصلاحات پر تبادلہ خیال
بنگلا دیش کرکٹ بورڈ کی پاکستان سے بھارت کیخلاف میچ کا بائیکاٹ ختم کرنے کی اپیل
رواں سال کا پہلا سورج گرہن 17 فروری کو ہوگا، کیا پاکستان میں دیکھنا ممکن ہوگا؟
نیپرا نے نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز 2026کا نوٹیفکیشن جاری کردیا
ٹی 20 ورلڈکپ: پاکستانی نژاد اماراتی کرکٹرکو ٹیم منیجمنٹ نے بھارت سے واپس بھجوادیا
لاہور: مین ہول میں گرکر ماں بیٹی کے جاں بحق ہونے کے مقدمے میں اہم پیشرفت
عمران خان نے کہا ہے آئندہ کوئی ایسا حکم نہیں دیں گے کہ اسلام آباد کی طرف چڑھ دوڑیں: پی ٹی آئی چیئرمین
ہم نےکسی کو نہیں کہا تھا بسنت نہ مناؤ، میں نے بھی گھر پر پتنگ اڑائی ہے، علیمہ خان
روس نے پابندیاں توڑنے کےلیے ایران کو ڈھائی ارب ڈالر نقد بھیجے، برطانوی اخبار کا دعویٰ
بسنت پر 20 ارب روپے سے زائد کا کاروبار ہوا، آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کا دعویٰ
پاکستان نے سعودی عرب میں جاری ورلڈ ڈیفنس شو میں ’SMASH‘ ہائپرسونک میزائل متعارف کروادیا
مریخ کی جگہ اب زمین سے باہر کس جگہ ایلون مسک انسانی شہر بسانا چاہتے ہیں؟
کرک : دیرینہ دشمنی پر باپ بیٹے سمیت 3 افرادقتل





رواں سال کا پہلا سورج گرہن 17 فروری کو ہوگا، کیا پاکستان میں دیکھنا ممکن ہوگا؟
روسی کمپنی کا کبوتروں کو نگران ڈرون میں تبدیل کرنے کا دعویٰ
کچھ پلگز میں 3 پنز کیوں ہوتی ہیں؟
امریکا: گمشدہ انگوٹھی 44 برس بعد مل گئی
تیرہ سالہ لڑکے نے سمندر میں 4 گھنٹے تیر کر اپنے خاندان کی زندگی بچالی
دانتوں کی صفائی نے موت کے منہ تک پہنچا دیا
امریکا: ٹھوڑی پر سیڑھی سنبھالنے کا انوکھا ریکارڈ
بچی نے امراض قلب کے شکار والد کا اسپتال میں تنہا خیال رکھ کر لاکھوں دلوں کو پگھلا دیا
