تازہ تر ین
اہم خبریں, کھیل

ٹی 20 ورلڈکپ: پاکستانی نژاد اماراتی کرکٹرکو ٹیم منیجمنٹ نے بھارت سے واپس بھجوادیا

ٹی 20 ورلڈ کپ میں پاکستانی نژاد یو اے ای کے اوپنر محمد زوہیب کو ٹیم منیجمنٹ نے بھارت سے واپس بھجوادیا۔

اماراتی کرکٹ بورڈ کا کہنا ہےکہ محمد زوہیب کو نظم و ضبط کی خلاف ورزیوں کی بنیاد پر بھارت سے دبئی واپس بھیجا گیا ہے۔

اماراتی بورڈ کا کہنا ہےکہ اس معاملے پر مزید تفصیلات مناسب وقت پر جاری کی جائیں گی، اس مرحلے پر مزید کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔

اس سے پہلے محمد زوہیب نے الزام لگایا تھا کہ ساری ٹیم منیجمنٹ کا تعلق بھارت سے ہے اور پاکستانی ہونےکی وجہ سے انہیں ٹیم سے باہر نکالا گیا ہے۔

خیال رہےکہ یو اے ای کی کرکٹ ٹیم اس وقت بھارتی شہر چنئی میں ٹی20 کرکٹ ورلڈکپ کھیلنے کے لیے موجود ہے۔

اپنے ویڈیو بیان میں محمد زوہیب نے اماراتی کرکٹ بورڈ سے معاملےکی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔


اماراتی کرکٹر نے ای سی بی چیئرمین کے نام پیغام میں کہا کہ گزشتہ 3 چار دنوں سے مجھے کوچ اور دیگر ٹیم اسٹاف جو بھارت سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ میں خود کو ان فٹ ڈیکلیئر کردوں تاکہ مجھے واپس امارات بھیج دیا جائے، میرے انکار پر مجھے دھمکیاں بھی دی گئیں کہ آئندہ آپ کے لیے مشکل ہوجائے گی جیسے عمان کے کرکٹرز کے ساتھ ہوا ہے۔

زوہب نے بتایا کہ بعد میں مجھے کہا گیا کہ آپ اپنی والدہ کی صحت کا بہانہ بناکر واپس چلے جائیں، میں نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتائی اور مجھے زبردستی واپس بھیج دیا، یہ لوگ اپنے کھلاڑی ٹیم میں لانا چاہتے ہیں۔

زوہیب نے اس سے قبل گراؤنڈ سے بھی ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے بتایا کہ پریکٹس کے دوران مجھے گراؤنڈ سے نکال دیا گیا اور کہا کہ آپ کی فلائٹ ہے واپس دبئی جاؤ۔ گراؤنڈ سے ہوٹل جانے کے بعد زوہیب نے ویڈیو میں بتایا کہ مجھے کہا گیا کہ اگر آپ نہ گئے تو ہوٹل بکنگ کینسل کردیں گے پھر آپ کو اپنے خرچے پر رہنا ہوگا اور یہ بھارت ہے یہاں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوسکتا ہے۔

اماراتی کرکٹر کا کہنا تھا کہ میں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، مجھے واپس بھیجنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی،صرف دھمکیاں دی گئیں اور کچھ نہیں بتایا گیا۔

بھارتی ائیرپورٹ سے ویڈیو بناتے ہوئے پاکستان سے تعلق رکھنے والے یو اے ای کے بیٹر محمد زوہیب نے اماراتی کرکٹ بورڈ اور آئی سی سی سے اپیل کی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس معاملے کی انکوائری کی جائے، بغیر کسی وجہ کے ٹیم منیجمنٹ نے مجھے واپس بھیج دیا۔

زوہیب کا کہنا تھا کہ ہماری پوری منیجمنٹ بھارتی ہے، ہم یہاں یو اے ای کی نمائندگی کرتے ہیں، یہاں پر پاکستانی یا بھارتی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ان کا کہنا تھا کہ یہ ویڈیو بنانےکا مجھے نقصان بھی ہوگا لیکن میں آواز اٹھاؤں گا۔


اہم خبریں
میزائل یا طیاروں سے زیادہ قوم کی استقامت اصل طاقت ہے، آیت اللہ خامنہ ای
لیہ: دھی رانی پروگرام کے تحت 370 جوڑوں کی اجتماعی شادی تقریب
چیف جسٹس سے اقوامِ متحدہ کے وفد کی ملاقات، عدالتی اصلاحات پر تبادلہ خیال
بنگلا دیش کرکٹ بورڈ کی پاکستان سے بھارت کیخلاف میچ کا بائیکاٹ ختم کرنے کی اپیل
رواں سال کا پہلا سورج گرہن 17 فروری کو ہوگا، کیا پاکستان میں دیکھنا ممکن ہوگا؟
نیپرا نے نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز 2026کا نوٹیفکیشن جاری کردیا
ٹی 20 ورلڈکپ: پاکستانی نژاد اماراتی کرکٹرکو ٹیم منیجمنٹ نے بھارت سے واپس بھجوادیا
لاہور: مین ہول میں گرکر ماں بیٹی کے جاں بحق ہونے کے مقدمے میں اہم پیشرفت
عمران خان نے کہا ہے آئندہ کوئی ایسا حکم نہیں دیں گے کہ اسلام آباد کی طرف چڑھ دوڑیں: پی ٹی آئی چیئرمین
پی ٹی آئی کی عیاری نہیں چلی،کل پنجاب میں زیرو ہڑتال، زیروشٹرڈاؤن اور زیرو پہیہ جام تھا: مریم نواز
ہم نےکسی کو نہیں کہا تھا بسنت نہ مناؤ، میں نے بھی گھر پر پتنگ اڑائی ہے، علیمہ خان
روس نے پابندیاں توڑنے کےلیے ایران کو ڈھائی ارب ڈالر نقد بھیجے، برطانوی اخبار کا دعویٰ
بسنت پر 20 ارب روپے سے زائد کا کاروبار ہوا، آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کا دعویٰ
پاکستان نے سعودی عرب میں جاری ورلڈ ڈیفنس شو میں ’SMASH‘ ہائپرسونک میزائل متعارف کروادیا
مریخ کی جگہ اب زمین سے باہر کس جگہ ایلون مسک انسانی شہر بسانا چاہتے ہیں؟
کرک : دیرینہ دشمنی پر باپ بیٹے سمیت 3 افرادقتل





دلچسپ و عجیب
رواں سال کا پہلا سورج گرہن 17 فروری کو ہوگا، کیا پاکستان میں دیکھنا ممکن ہوگا؟
روسی کمپنی کا کبوتروں کو نگران ڈرون میں تبدیل کرنے کا دعویٰ
کچھ پلگز میں 3 پنز کیوں ہوتی ہیں؟
امریکا: گمشدہ انگوٹھی 44 برس بعد مل گئی
تیرہ سالہ لڑکے نے سمندر میں 4 گھنٹے تیر کر اپنے خاندان کی زندگی بچالی
دانتوں کی صفائی نے موت کے منہ تک پہنچا دیا
امریکا: ٹھوڑی پر سیڑھی سنبھالنے کا انوکھا ریکارڈ
بچی نے امراض قلب کے شکار والد کا اسپتال میں تنہا خیال رکھ کر لاکھوں دلوں کو پگھلا دیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain