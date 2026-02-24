میکسیکو؛ کبھی نہ ہاتھ آنے والا ڈرگ لارڈ اپنی گرل فرینڈ کی وجہ سے مارا گیا

دنیا کے چھلاوا بننے والا میکسیکو کے بدنامِ زمانہ منشیات فروش اور جالسکو نیو جنریشن کارٹیل کے سربراہ نیمیسو اوسیگیرا سروینٹس المعروف ال مینچو کی ہلاکت سے متعلق نئی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس کامیاب کارروائی میں ڈرگ لارڈ کی گرل فرینڈ کے ذریعے ممکن ہوئی جس کی سیکیورٹی ادارے سخت نگرانی کر رہے تھے۔
میکسیکو کے حکام نے اعتراف کیا کہ ال مینچو تک رسائی اور اس کے خلاف بڑے فوجی آپریشن کی منصوبہ بندی میں اس کی گرل فرینڈ کی نقل و حرکت کو ٹریک کیا گیا۔
انٹیلی جنس اداروں نے بتایا کہ ڈرگ لارڈ کے ایک قریبی ساتھی نے اس کی گرل فرینڈ کو ریاست جالسکو کے علاقے تاپالپا پہنچایا۔
جس سے اس بات کی تصدیق ہوگئی کہ ال مینچو اسی علاقے میں موجود ہے اور گرل فرینڈ سے ملاقات کرے گا۔ تب ہی اس آپریشن کو حتمی شکل دی گئی۔
میکسیکو کے وزیرِ دفاع ریکارڈو تریویلا کے مطابق امریکی خفیہ معلومات کی مدد سے خصوصی فورسز نے اتوار کی صبح تاپالپا میں کارروائی کی۔
آپریشن کے دوران جھاڑیوں میں چھپے ال مینچو کا سراغ لگایا گیا جہاں شدید فائرنگ کے تبادلے میں وہ اور اس کے دو باڈی گارڈز زخمی ہو گئے۔
بعد ازاں شدید زخمی حالت میں ڈرگ لارڈ اور اس کے باڈی گارڈز کو حراست میں لے کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے منتقل کیا جا رہا تھا کہ ال مینچو راستے میں ہلاک ہوگیا۔
اس بڑے آپریشن اور اس کے بعد ہونے والی پُرتشدد جھڑپوں میں مجموعی طور پر 70 سے زائد افراد ہلاک ہوگئے جن میں سیکیورٹی اہلکار، مشتبہ کارٹیل ارکان اور عام شہری شامل تھے۔
ان جھڑپوں کے دوران دو راکٹ لانچر برآمد کیے گئے جبکہ ایک فوجی ہیلی کاپٹر کو گولی لگنے سے ہنگامی لینڈنگ بھی کرنا پڑی تھی۔
حکام کا کہنا ہے کہ ال مینچو کے قریبی ساتھی المعروف ال تُولی نے فوجیوں کے قتل پر انعام کی پیشکش کی، سڑکوں پر رکاوٹ کھڑی کیں، آتش زنی اور سرکاری تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کی تھی تاہم وہ بھی ایک علیحدہ مقابلے میں مارا گیا۔
میکسیکو کے سیکیورٹی اداروں کے مطابق جالسکو اور اس سے ملحقہ ریاستوں میں تشدد کے واقعات بدستور جاری ہیں، تاہم ال مینچو کی ہلاکت کو منشیات کے خلاف جاری جنگ میں ایک بڑی اور علامتی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔